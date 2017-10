Tobi Socher hat extra zum Jubiläum seiner kleinen Brauerei ein neues Bier gebraut

Im Interview verrät Tobi Socher, was er speziell zum zehnjährigen Jubiläum aus dem Sudkessel zaubert, was seine Kinder dazu sagen und warum er hofft, dass das Fest zum Zehnjährigen nicht so läuft, wie seine Eröffnungsfeier.

Indersdorf– Die Geschichte übers Indersdorfer Tobiasbräu ist keine mit einem eingebildeten Helden oder einem, den die Profitgier geritten hat. Eigentlich ist sie eine Geschichte voller Heimatpatriotismus, wenn man so will. Tobi Socher (38) gefiel der Gedanke ganz und gar nicht, dass Indersdorf nach dem Ende der Klosterbrauerei kein eigenes Bier mehr hat. Also nahm er die Sache vor zehn Jahren einfach selbst in die Hand und gründete eine Brauerei. Deshalb steht er jetzt einmal in der Woche nebenberuflich in dem kleinen Stadl und macht Indersdorfer Bier.

Herr Socher, Wenn ein Brauer Jubiläum feiert, dürfen sich die Indersdorfer sicher auf ein neues Spezialbier freuen, oder?

Klar. Ich hab’ extra fürs Zehnjährige ein Vronibier gebraut. Das trinkt man aus speziellen Vronigläsern. Lacht

-Ein Vronibier. So so. Geht’s auch ein bisserl genauer?

Das Vronibier ist mein allererstes Weißbier, das ich den Indersdorfern präsentieren kann. Seit zehn Jahren, also von Anfang an, löchern mich die Leute: „Mach doch endlich moi a Weißbia.“ Aber ich konnte nicht.

-Warum hat’s jetzt geklappt?

Ich hab’ in neue Gärtanks investiert. Damit kann ich jetzt auch Weißbier machen.

- Ab wann kann man die Vroni probieren?

Ab Montag gibt’s das Weißbier bei mir und in allen Geschäften, die Tobiasbräu verkaufen. Und wir schenken es natürlich nächsten Sonntag beim Jubiläumsfest aus.

-Dann haben ja jetzt alle vier Kinder ihr eigenes Bier. Was haben sie zum Vronibier gesagt?

Also sagen wir’s so: Die Vroni hat sich gefreut.

-Und wie schmeckt’s, das Vroniweißbier?

Obwohl ich kein wirklicher Weißbiertrinker bin, find ich’s sehr gelungen. Vollmundig, rund und mild – ganz ohne große Experimente – mit dem typischen Bananengeschmack, den ein Weißbier hat.

-Was hätten Sie sich vor zehn Jahren im Bezug auf die Brauerei nie vorstellen können?

Ja, dass ich mal ein Weißbier machen kann.Lacht

-Können Sie sich noch an Ihr Eröffnungsfest vor zehn Jahren erinnern?

Lacht noch mehr. Sicher. Da haben wir uns gedacht: Ende Oktober kann’s ja auch noch recht schön sein, draußen. Letztendlich hat’s dann geschneit und wir haben an zwei Tagen ein paar hundert Liter Heizöl fürs Zelt verbraucht.

-Wenn man weder auf Kapazitäten noch aufs Geld schauen würde: Wo würde es Ihnen am meisten bedeuten, wenn man Ihr Bier ausschenken würde?

Ganz klar am Indersdorfer Volksfest. Das denk’ ich mir jedes Mal, wenn ich hingeh’, wie schön das wär, wenn die Leute dort mein Bier trinken würden. Da brauch’ ich kein Oktoberfest, kein gar nix. Aber das geht einfach nicht, weil ich viel, viel zu klein bin. Wenn ich da das Bier machen würde, wäre nach zehn Minuten das Volksfest aus.

Das zehnjährige Jubiläum

der Tobiasbrauerei beim Bumbaur in Ried wird am Sonntag, 8. Oktober, gefeiert. Ab 10 Uhr gibt’s ein Weißwurstfrühstück und später Spanferkel. Für Musik sorgt die Indersdorfer Blaskapelle, in der Brauerei ist Tag der offenen Tür. Zudem wird gleichzeitig der neue größere Hofladen am Bumbaurhof eingeweiht.