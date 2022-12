Trauer um Johann Pabst – Der „Schlammer Hans“ war für seine Hilfsbereitschaft bekannt

Johann Pabst starb im Alter von 82 Jahren © privat

Im kleinen Ort Kleinschwabhausen sowie in den nahegelegenen Orten Ainhofen und Langenpettenbach trauert man um Johann Pabst, der im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Hilfsbereitschaft und Geselligkeit waren die Markenzeichen dieses beliebten Bürgers.

Kleinschwabhausen – Seit es in Ainhofen keinen Wirt mehr gab, wurde der „Schlammer Hans“, wie man ihn weitum nannte, zum Herbergsvater der Ainhofner Vereine. Sie richteten ihre Feste auf dem Schlammer-Hof in Kleinschwabhausen aus, und da gab es beim Hans nie ein Nein. Bei den notwendigen Aufbau- und Abbauarbeiten packte er sogar selbst tatkräftig mit an, und alles für ein Dankeschön.

Ob es die legendären Weinfeste, die Hallenfeste oder das Oktoberfest der Ainhofner Fußballer waren, der Schlammer Hans unterstützte die Vereine, wo er nur konnte. Sogar für das mehrtägige Gründungsjubiläum des Krieger- und Soldatenvereins Ainhofen und die Watt- und Schafkopfturniere des Stammtischvereins räumte er gerne seine Hallen. In der Kleinschwabhauser Dorfgemeinschaft war er die zentrale Figur. Daran erinnern das Maibaumaufstellen und Feste am Osterfeuer ganz besonders.

Handwerklich geschickt und stets bescheiden

Obwohl er bei vielen Aktionen die Fäden zog, war er stets bescheiden und nie darauf bedacht, im Vordergrund zu stehen. Auch im Verwandten- und Freundeskreis schätzte man sein hilfsbereites Wesen und vor allem sein handwerkliches Geschick. Er wuchs mit fünf Geschwistern auf dem elterlichen Schlammerhof auf und lernte schon als Kind die harte Arbeit in der Landwirtschaft kennen, die er später über Jahrzehnte im Nebenerwerb ausübte. Zuvor hatte er die Landwirtschaftsschule in Dachau besucht. Sein Hauptberuf war über Jahrzehnte Zimmereigehilfe. Über viele Jahre, bis hin zum Ruhestand, schätzte man seinen Fleiß und seine ruhige Art in Diensten der Langenpettenbacher Zimmerei Schilcher.

Er liebte die Familie und Fußball

Johann Pabst war mit seiner Frau Heidi 50 Jahre glücklich verheiratet. Gemeinsam zogen die beiden vier Kinder groß. Das Wichtigste waren für den Hans die Familien seiner Kinder. Bei den sieben Enkelkindern war er der „Hahn im Korb“. Egal, wie viel er eigentlich zu tun hatte, für eine kleine lustige Fahrt mit dem alten Eicher, nahm er sich immer Zeit.

Seine große Leidenschaft war der Fußball, der auf dem Schlammer-Hof schon immer zu Hause war. Viele Jahre hatte der Schlammer Hans für den TSV Hilgertshausen die Fußballschuhe geschnürt. Später begeisterten den glühenden Fan des FC Bayern München auch die Spiele seiner Kinder und Enkel.

Desweiteren verbrachte er seine Freizeit am liebsten im Kreise von Freunden und Verwandten. Ob Ausflüge mit den vielen Vereinen, die ihn schätzten, verschiedene Feste oder einfach nur ein gemeinsamer Biergartenbesuch – das Wichtigste waren für ihn immer die Menschen in fröhlicher Runde und das ein oder andere gesungene Lied.

Mit 82 noch Skypen gelernt

Vor neun Jahren hatte er erstmals einen Schlaganfall, von dem er sich aber wieder vollständig erholte. Er ging es daraufhin etwas langsamer an, wenn ihm das auch schwer fiel. Vor fünf Monaten erlitt er nach einer Hüft-Operation einen schweren Schlaganfall und in der Folge eine Lungenentzündung. Bei einem Reha-Aufenthalt kämpfte er dafür, wieder gesund zu werden. Er war ein pflegeleichter und hochmotivierter Patient und konnte schon bald erste Fortschritte in der Genesung verbuchen. Aufgrund der vorherrschenden Corona-Vorschriften konnten ihn seine Lieben leider nicht in dem gewünschten Maße besuchen, was Hans aber nicht daran hinderte auch mit 82 noch das Skypen zu erlernen.

Selbst in schlechtem gesundheitlichen Zustand konnte man ihm immer ein Lächeln abgewinnen. Nach einem erneuten Krankenhausaufenthalt verließen ihn aber die Kräfte. In seinem kleinen, geliebten Heimatort Kleinschwabhausen ist er friedlich eingeschlafen.

Rosenkranz und Beisetzung

Der Totenrosenkranz findet am Donnerstag, 8. Dezember, um 18 Uhr in Ainhofen statt. Der Seelengottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 9. Dezember, um 10 Uhr in der Marien-Wallfahrtskirche Ainhofen statt.