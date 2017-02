Trauer um die ehemalige Wirtin Anna Gschwendtner. 

Die Langenpettenbacher trauern um Anna Gschwendtner, die langjährige Wirtin, die im gesegneten Alter von fast 95 Jahren für immer die Augen geschlossen hat. Sie war die älteste Bürgerin im Ort.

Langenpettenbach – Anna Gschwendtner hinterlässt die Familien ihrer fünf Kinder, denen sie trotz eines arbeitsreichen Lebens stets treusorgend zur Seite stand. Geboren und aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Luidenhofen (Landkreis Fürstenfeldbruck) mit vier Geschwistern. Nach dem Besuch der Hauswirtschaftsschule arbeitete sie in einer Wirtschaft in Stegen am Ammersee, wo sie sich die notwendigen Fähigkeiten für die Gastronomie aneignete. Als sie 1952 ihren Michael heiratete, kam sie nach Langenpettenbach auf den Land- und Gastwirtschaftsbetrieb „Oberer Wirt“.

Hier hat sie neben der umfangreichen Arbeit auf dem Hof und im Wirtshaus drei Söhne und zwei Töchter großgezogen. Die Gastwirtschaft wurde zwar schon 1977 aufgegeben, was sie aber nicht daran hinderte, auf dem an Sohn Michael übergebenen Bauernhof weiter mitzuarbeiten, solange es ihre Gesundheit erlaubte. Ihrem Mann Michael musste sie 1984 ins Grab schauen.

Als liebevolle Oma hat sie gerne und gut ihre Nachkommen bekocht. Noch heute schwärmen 16 Enkelkinder von der guten Kartoffelsuppe ihrer Oma. Sie und die sieben Urenkel waren der Stolz der ehemaligen Wirtin, die viele Jahre auch Herbergsmutter mehrerer Ortsvereine war.

Wegen ihres Gesundheitszustandes war sie seit September 2012 auf Hilfe angewiesen. Ihre Angehörigen pflegten sie liebevoll bis zum Tod. Auch als es ihr gesundheitlich nicht mehr gut ging, waren für die gläubige Marienverehrerin die Sonntagsgottesdienste im Fernsehen ein Pflichttermin. Sie starb im Kreise ihrer Familie.

Der Seelengottesdienst

mit anschließender Beerdigung findet am morgigen Dienstag, 14. Februar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Langenpettenbach statt.