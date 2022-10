Fußballturnier mit Rekordbeteiligung: 190 kleine Kicker kämpfen auf dem neuen Platz

Teilen

Freuen sich riesig über den Pokal für den dritten Platz: die 2013er-Kicker mit Trainerin Sandra Frank. Im Hintergrund wird schon wieder trainiert. © hr

Die Fußballer des TSV Indersdorf haben seit langer Zeit mal wieder zu einem Fußballturnier für Kinder eingeladen. Schauplatz der spannenden Wettkämpfe war - natürlich - der neue Kunstrasenplatz des Vereins.

Indersdorf – Nachdem die Resonanz auf die Ankündigung des Turniers so super war, teilten die Veranstalter des TSV die Turniere auf in eine Vormittags- und eine Nachmittagsveranstaltung ‒ alle Spiele selbstverständlich auf dem neuen Kunstrasenplatz.

Insgesamt 190 Kinder in 18 Mannschaften traten an und gaben ihr Bestes. Ziel der Organisatoren war es, für dieses Turnier unbekannte Mannschaften an den Start zu bringen. Für die Kinder war nur eines wichtig: Wer bekommt den größten Mannschaftspokal, der stolze 48 Zentimeter hoch ist? Alle Kicker kämpften und gaben sichtlich alles. Klasse Tore, knappe Siege und harte Zweikämpfe, aber das Wichtigste: Jederzeit war alles fair.

Das Vormittagsfinale war die spannendste Partie des Tages und wurde von den Teams TSV Neuried und TSV Hilgertshausen bestritten. Beide Mannschaften zeigten sich spielerisch wirklich auf Augenhöhe und ein Neun-Meter-Schießen musste die Entscheidung bringen. Erst der siebte Schütze aus Hilgertshausen entschied am Ende das Finale für seine Mannschaft!

Das Nachmittagsfinale trugen der SV Lohhof I und der TSV Sielenbach aus. Dem durch Krankheit stark dezimierten und praktisch ohne Auswechselspieler angetretenen TSV Sielenbach waren die Turnierstrapazen anzumerken und so war gegen die starken Lohhofer nicht mehr viel drin. Der TSV Neuried und der TSV Sielenbach erwiesen sich aber als faire Verlierer. Ein großes Lob ging am Schluss auch an den 2013er- Jahrgang aus Indersdorf, der sich mit einer klasse Leistung und einer super Moral den dritten Platz erkämpfte. hr

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.