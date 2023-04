Überraschung beim SV Langenpettenbach

Der neue Vorstand des SVL: Johannes Fornfischer, Reinhard Zimmermann, Hans Baumann, Michael Krimmer, Thomas Augustin, Conny Maier, Thomas Neumüller und Fritz Hackl (v.l.). © Josef Ostermair

Bei den Neuwahlen beim SV Langenpettenbach gab es eine Überraschung: Gerhard Keller, der sechs Jahre diesen Sportverein gut führte, kandidierte nicht mehr.

Langenpettenbach - Als Nachfolger wählten die 38 anwesenden Vereinsmitglieder einstimmig den 69-jährigen Michael Krimmer, der kein Unbekannter ist. Krimmer war viele Jahre schon der Macher im SVL. Er war 1979 Gründungsvorsitzender des Vereins, ist dann mal zwei Jahre ausgestiegen, weil er in dieser Zeit den Vorsitz der Schützen übernahm, hat dann aber wieder die Führung bei den Sportlern übernommen. Krimmer war also bereits insgesamt 32 Jahre lang der Vorsitzende beim SVL.

Krimmer sieht sich mehr als Übergangs-Vorsitzender

Krimmer sprach von einem lautlosen Übergang und merkte an, dass er sich mehr als Übergangs-Vorsitzender sieht, „weil sich ein paar Leute noch nicht so recht trauen und keiner glauben darf, dass ich Vorstand bin, bis ich 100 bin“. Warum Keller den Hut nahm, wurde auf der Versammlung mit keinem Wort erwähnt.

Aus Krimmers Dankesworten an seinen Vorgänger war lediglich zu vernehmen, dass dieser viel Ärger gehabt habe. Keller selbst wollte sich dazu aber nicht näher äußern.

Die weitere Vorstandswahl unter der Leitung von Manfred Pohl ging zügig über die Bühne, wenngleich auch hier personelle Änderungen vorgenommen wurden. Weil sich auch die zweite Vorsitzende, Maggi Dinauer nicht mehr zur Wahl stellte, übernahm Johannes Fornfischer das Stellvertreter-Amt.

An Amtsjahren nicht zu übertreffen ist Schatzmeister Hans Baumann, der schon seit 40 Jahren die Vereinskasse vorbildlich führt und das auch in den nächsten beiden Jahren machen will. Dafür dankten die Mitglieder mit donnerndem Applaus.

Wiedergewählt wurden auch der zweite Schatzmeister Fritz Hackl und Schriftführer Reinhard Zimmermann. Neu besetzt wurden dagegen die Beisitzer-Posten. Thomas Augustin löste Andi Buchner ab, auf Michael Geissler folgt Thomas Neumüller. Conny Maier ist nun die dritte Beisitzerin. Die Mitgliederversammlung war sich einig, dass weiterhin Manfred Pohl Kassenprüfer bleiben soll. Zum zweiten Kassenprüfer wählte man Franz Neumüller, der Klaus Zollbrecht ablöste.

Verein ist mit Leben erfüllt

Der Verein ist nach wie vor mit Leben erfüllt, das zeigten die von Keller aufgelisteten Aktivitäten wie die große Jahresabschlussfeier mit Hütte im Freien, die Schneeparty der Stockschützen oder der Skiausflug in die Skiwelt Wilder Kaiser.

Die größte Veranstaltung war das traditionelle Starkbierfest, das 170 Gäste besuchten. Stark engagiere sich der SVL jedes Jahr bei der Bewirtung im Rahmen des Indersdorfer Faschingszuges. Abgesehen von Auf- und Abbau seien allein am Faschingssonntag 35 Mitarbeiter des SVL zur Bedienung der Gäste im Einsatz gewesen. Die Bewirtung im eigenen Sportheim übernahm der SVL auch während des Gemeindepokalschießens der Marktgemeinde Indersdorf.

Wichtig war Keller, dass auch wieder Skigymnastik angeboten wurde. Die Mitgliederzahl – 201 – hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Der von Baumann vorgetragene Kassenbericht zeigte, dass die Bembegga Sportler keinerlei finanziellen Probleme haben.

SVL will eine Lagerhalle errichten

Die gute Finanzlage soll nach den Vorstellungen des neuen Vorstands für Investitionen genutzt werden. Die Verantwortlichen denken an den Bau einer Lagerhalle für Requisiten. Für dieses Projekt hätte der SVL gerne den örtlichen Burschen- und Madlverein im Boot.

Der Vorsitzende dieses Vereins, Johannes Schmid, erklärte zum Bau so einer Halle, dass auch sein Verein Bedarf für Lagermöglichkeiten hat, aber die Eigentumsverhältnisse vor einer Zustimmung noch geklärt werden müssen.

Stockschützen-Abteilungsleiter Walter Ried zog den Kauf einer Fertighalle in Erwägung, die schon ab 50 000 Euro angeboten würde. Die Stockbahnen des Vereins sollten nach Rieds Meinung näher in Richtung Fußballplatz gerückt und gepflastert werden. Hans Baumann führte noch eine Reihe weiterer notwendiger Arbeiten und Verbesserungen am Sportheim auf.

Auf der Versammlung beschlossen die Mitglieder aber nur, die Saalbestuhlung auszutauschen, und die Fußballer dürfen sich über ein neues Tor freuen. Fußball-Abteilungsleiter Andreas Kneißl zeigte, dass die SVL-Kicker weiterhin „nur der Gaudi wegen“ jeden Montag trainieren und auch heuer wieder ein Kleinfeldturnier veranstalten. Am ersten September-Wochenende fliegen die Fußballer nach Schweden, wo sie gegen einen schwedischen FC-Bayern-Fanclub spielen und an einem Gaudi-Zehn-kampf teilnehmen.

