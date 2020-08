„Da geht man kaputt!“ - Geschäftsleute am Indersdorfer Marktplatz fühlen sich von Lokalpolitikern im Stich gelassen

Die Geschäftsleute am Indersdorfer Marktplatz trifft es hart: Erst der Corona-Lockdown, dann Vollsperrungen am Marktplatz wegen der Umbaumaßnahmen. Doch das ist nicht alles: Sie fühlen sich im Stich gelassen – von ihren Lokalpolitikern. Die Not war teils so groß, dass eine Geschäftsfrau Hilfe bei einem Landtagsabgeordneten suchte

Der Indersdorfer Marktplatz wird umgebaut. Erst war die Straße drei Wochen gesperrt, jetzt ist der Kreuzungungsbereich bis Ende der Sommerferien dicht

Die Geschäftsleute am Marktplatz leiden unter massiven Umsatzeinbußen

Die meisten fühlen sich von Bürgermeister und Gemeinderäten im Stich gelassen. Ihr Tenor: „Unsere Sorgen und Probleme werden nicht ernst genommen“

Indersdorf - Sie fühlen sich von der Politik vergessen, schlecht informiert und mit ihren Sorgen nicht ernst genommen. Doch die Betroffenen, die Mehrheit der Geschäftsleute am Indersdorfer Marktplatz, sprechen nicht von der großen Politik, sie sprechen von ihren Gemeinderäten vor Ort, vom Bürgermeister, der nur ein paar Hausnummern weiter im Rathaus arbeitet. Deswegen haben sich jetzt zehn Vertreter der anliegenden Geschäfte im Studio der Ballettschule Tanzart getroffen, um ihre Sorgen bei einem Gespräch mit der Presse loszuwerden.

Das Problem ist die Baustelle am Marktplatz. Bei den Anwesenden in der Ballettschule hat sich Frustration und Ärger aufgestaut. Die zentralen Punkte sind die Themen Parkplätze, fehlende Infos, mangelnde Wertschätzung und nicht vorhandene Unterstützung.

Alle Geschäftsleute haben Verständnis, dass es während eines Bauprojekts zu Behinderungen kommt

Um eines vorwegzunehmen: Alle Geschäftsleute haben Verständnis, dass es während eines Bauprojekts zu Behinderungen kommt, das sei „ja völlig klar und steht ja außer Frage“, wie zum Beispiel Bäckermeister Jürgen Seidl stellvertretend betont. Aber: „Vieles hätte anders laufen sollen“, sagt er.

„Wir haben hier alle Angst!“

Das Problem begann schon, bevor die Arbeiten überhaupt losgingen. Zwar habe es eine Infoveranstaltung im Februar im Rathaus über die Umgestaltung gegeben. Aber: Nicht alle der Betroffenen seien dazu eingeladen gewesen – verwunderlich, hatten Verwaltung und Gemeinderäte bei den Planungen im Vorfeld immer von „größtmöglicher Transparenz und Beteiligung“ gesprochen. Aus der Gruppe von Geschäftsleuten gehen nur zwei Hände hoch, wenn man fragt, wen die Gemeinde eingeladen hatte. Brigitte Seizer-Kotzian von der Tanzschule am Marktplatz 2 sei damals „einfach mitgegangen“, als ihr jemand von dem Treffen erzählte – „schließlich geht uns das ja alle massiv was an, wann was gemacht wird. Das beeinträchtig ja unser aller Geschäftsleben“. Schon bei diesem ersten Treffen habe sie den Vertretern im Rathaus bei der Präsentation gesagt: „Wir haben hier alle Angst!“ Angst, was aus ihren Geschäften, ihren Verdiensten wird, während der Bauphasen. Aber schon damals habe sie sich „überhaupt nicht erst genommen gefühlt – als wäre man uns gegenüber völlig gleichgültig“. Ein Gefühl, das sich bis heute, sechs Monate und einige Gespräche mit Bürgermeister Franz Obesser später, hat sich an diesem Gefühl bei diesen Geschäftsleuten nichts geändert.

+ Umbau am Marktplatz Indersdorf: So sieht der Eingang der Bäckerei Seidl aus. Den ganzen Juli hatte die Bäckerei geschlossen, zu schlecht sei die Filiale erreichbar gewesen sagen die Inhaber © CHRISTIAN FISCHER

„Man wird einfach immer so abgetan“

„Man wird einfach immer so abgetan“, sagt Elisabeth Wirth, Inhaberin des Bettenfachgeschäfts Traumraum am Marktplatz 8 enttäuscht. Sie hätte sich gewünscht, dass die Geschäftsleute mal „alle zusammen ins Rathaus eingeladen worden wären. Und, dass wir bei den Treffen genaue Infos bekommen hätten, was wann auf uns zukommt“. Das sei ihnen nämlich oft gar nicht oder erst ganz kurz vorher klar gewesen. Die einzigen Treffen, die es gab, seien auf Anregung der Geschäftsleute selbst zustande gekommen. „Uns hat der Bürgermeister versichert, dass der Marktplatz immer einseitig befahrbar sein soll“, sagt Andrea Seidl, Inhaberin der Bäckerei Seidl am Marktplatz 6. „Und dann: hat man ohne Vorwarnung so einen Zettel im Briefkasten“, einen Zettel, auf dem steht, dass der Bauausschuss kurzfristig am 29. Juni entschieden hat, dass der Marktplatz am 3. Juli für drei Wochen voll gesperrt wird. Und das, obwohl kurz zuvor noch „eine Mitarbeiterin des Bauamts in meinen Laden gekommen ist und gefragt hat, ob ich mit einer Vollsperrung einverstanden bin – was ich ganz klar abgelehnt habe“, sagt Heiko Barth, Inhaber von Sport Barth am Marktplatz 12.

Am Marktplatz 2 haben die Geschäftsinhaber dieses Schreiben zur Vollsperrung nie erhalten – keine der betroffenen Parteien. „Wahrscheinlich ist der Marktplatz 2 zu weit weg vom Marktplatz 1“, scherzt Herbert Oberacher von Gourmedici. Seine Kollegin Erika Eberhard weiß, „was für ein unglaublicher Mehraufwand es war, alleine die Waren-Lieferungen zu koordinieren.“ Andere Geschäfte wie das Café Zimtstern am Marktplatz 11 werden „gar nicht mehr angeliefert“, sagt Vanessa Vettori, Café-Inhaberin. Sie muss ihre Ware selbst aus Dachau mitbringen – die Brauerei habe „klar gesagt, so kommt sie nicht mehr“.

+ Umbau am Marktplatz Indersdorf: Vielen Geschäften bleiben die Kunden weg. Das Café Zimtstern betont mit seiner Schaufensteraufschrift: „Wir haben geöffnet“, doch im August wird das Café aus finanziellen Gründen für drei Wochen schließen © CHRISTIAN FISCHER

Eine Geschäftsfrau wandte sich in ihrer Not sogar an den Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath

Andrea Seidl wandte sich in ihrer Not sogar an den Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath. Der meldete sich Ende Juli in einer E-Mail an Bürgermeister Franz Obesser zu Wort – Obesser hatte Seidenath ebenfalls nach staatlichen Hilfen für die Unternehmer gefragt. Seidenath hatte dazu eine klare Meinung: Die Vollsperrung in der aktuell praktizierten Weise sei nicht vorgesehen, sondern es sei angekündigt gewesen, dass die Durchfahrt jeweils einspurig möglich sein solle. Hierfür stehe, so meine er, nicht das Land oder der Bund in Verantwortung. Er fragte Obesser klar: „Habt Ihr in Indersdorf einmal darüber nachgedacht, Eure in der Umbauphase so stark betroffenen Läden zu stützen?“ Das hätten „wir uns von der Gemeinde auch gewünscht – Unterstützung“, sagt Vanessa Vettori. Auch ihr Steuerberater sei sicher gewesen, dass es von der „Gemeinde bestimmt, Ausgleichszahlungen geben wird“, aber: „Da kommt nix. Da wird nicht mal versucht, einen Weg zu finden“, sagt sie resigniert. Nicht mal „eine Nachfrage, wie es uns geht – in all der Zeit. Nicht vom Bürgermeister, nicht von den Gemeinderäten“, stellt Seizer-Kotzian ernüchtert fest.

Es kommen kaum noch Kunden

Auch der Zugang zu den Geschäften sei schlecht. „Zumindest nicht so, dass gerade ältere Kunden die Läden noch erreichen konnten“, wie Seizer-Kotzian sagt. Die Seidels hatten vor ihrer Bäckerei eine „solche Grube vor der Tür“, dass sie sich gezwungen sahen, die Filiale am Marktplatz einen Monat zuzusperren. „Da kommt doch keiner, wenn er nicht vernünftig in den Laden kommt oder wenn er vom Volksfestparkplatz aus zu uns laufen soll, nur weil er eine Breze kaufen will“, sagt Jürgen Seidl. Alle, die ihre Geschäfte bisher offen ließen, beschreiben dasselbe: Es kommen kaum noch Kunden. „Manchmal nicht einer am Tag“, wie Elisabeth Wirth sagt. „Das einzige, was bei uns noch passiert sind Passbilder“, sagt Tanja Matheis, Inhaberin von Foto Fiedler.

Auch bei kleinen Dingen sei die Gemeinde den Geschäftsleuten nicht entgegengekommen. „Ich hatte vorgeschlagen, ob es nicht möglich ist, den Parkplatz am Rathaus für unsere Kunden zu nutzen“, erzählt Heiko Barth. Diese Idee sei „ganz schnell abgeschmettert worden“.

Einer, der die Situation entspannter sieht, ist Herbert Forche, Geschäftsführer des Lokals Butchers. „Aber“, stellt er klar, er habe es auch viel leichter als „die anderen Geschäftsleute am Marktplatz. Ich kann die natürlich verstehen. Die machen ihren Umsatz unter Tags – wir haben unser Hauptgeschäft abends“, dann, wenn keiner mehr an der Baustelle arbeitet und „auch die Straße teilweise wieder aufgemacht wurde“. Forche fühle sich „gut über die Bauabläufe informiert“, er betont aber auch: „Ich habe mich einfach selber informiert“, heißt: Forche unterhielt sich viel mit den Bauarbeitern vor Ort. Auch mit Olaf Schellenberger sei der Kontakt auf der Baustelle, „informativ gewesen“. Zudem sei er froh, dass ihm „die Gemeinde großzügig entgegengekommen ist, was die Sitzplätze vor dem Lokal betrifft“. Da die Abstands-Situation wegen der Pandemie schwierig sei, „hat mir die Gemeinde erlaubt, meine Freischankfläche zu vergrößern“.

+ Die Geschäftsleute versuchen ihre Kunden mit einem Banner und Werbetafeln mit Parkinfos auf ihre, trotz Baustelle geöffneten Läden aufmerksam zu machen © CHRISTIAN FISCHER

Bürgermeister betont: „Uns und mir sind unsere Geschäftsleite alles andere als egal. Ganz im Gegenteil!“

Konfrontiert mit den Vorwürfen, will Bürgermeister Franz Obesser allem voran eines betonen: „Uns und mir sind unsere Geschäftsleite alles andere als egal. Ganz im Gegenteil!“ (Siehe auch Stellungnahme im Infokasten unten.)

Doch den Eindruck, dass Obesser oder den Gemeinderäten etwas an den Geschäftsleuten am Marktplatz liegt, hat Seizer-Kotzian nicht: „Es kam nie eine Aufmerksamkeit, eine Nachfrage, wie es uns geht, oder ob sie irgendetwas für uns tun können.“ Für die Betreiberin des Café Zimtstern ist die Situation wegen der Baustelle so schlecht, dass sie im August nun für drei Wochen zumacht. Sie bedauert diesen Schritt sehr: „Ich habe sonst nie im August geschlossen, aber: Mir bleibt nichts anderes übrig!“ Ihre Mitarbeiterin gehe in Urlaub und „eine Aushilfe zu zahlen, ohne dass man entsprechende Einnahmen hat, kann ich mir definitiv nicht leisten“. Jürgen Seidl gibt zu bedenken: „Man will ja, dass der Marktplatz später noch belebt ist – dass es uns noch gibt, wenn er fertig ist.“ Vettori und er betonen: Ohne die jeweils zweite Filiale „wäre das nicht machbar. Da geht man kaputt“. Die Geschäftsleute hoffen jetzt auf Unterstützung ihrer Kunden.