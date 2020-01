Neuer Gruppenraum für BRK-Jugend

Das Jugendrotkreuz Indersdorf freut sich über seinen neuen Gruppenraum in Niederroth. Seit 1979 befand sich das Vereinsheim der BRK-Ortsgruppe Indersdorf im Gebäude der ehemaligen Gastwirtschaft Doll.

Indersdorf – „Das ehemalige Vereinsheim in Ried war schon sehr in die Jahre gekommen“, sagte Lukas Geier, der örtliche Leiter. Der Abschied von dort fiel umso schwerer, da Lukas Geier mit den vielen anderen Jugendrotkreuzlern seine Kindheit im alten BRK-Heim in Ried verbracht hatte.

Schon im vergangenen Sommer wurde an der Idee einer neuen Bleibe für das BRK in Markt Indersdorf gefeilt, und die Planung war anspruchsvoll. „Zusammen mit Vertretern der Gemeinde und der Geschäftsstelle haben wir Indersdorfer BRKler verschiedene Möglichkeiten für eine neue Bleibe durchgesprochen und bei der Marktgemeinde die Nutzung des alten Schulhauses in Niederroth angefragt“, sagte Geier.

Dank der Flexibilität der Niederrother Vereine und der Verlegung des Seniorennachmittags konnten bald die Voraussetzungen geklärt werden. Zwischen den Weihnachtsfeiertagen hieß es für die Indersdorfer BRKler: anpacken. Gemeinsam wurde viel aussortiert, in Kisten gepackt und nach Niederroth transportiert.

Am 7. Januar besichtigten die ersten Kinder mitsamt Eltern den neuen Gruppenraum. Alle vier Jugendgruppen durften ihre gemalten Bilder und Basteleien im neuen Gruppenraum entdecken. Auch die Pokale und alte Gemeinschaftsbilder der BRK- Bereitschaft standen schon bereit.

Vor allem die Eltern lobten die gute Arbeit der Gruppenleiter. „Alle Mitglieder sollen sich nach wie vor bei uns wohlfühlen“, so Geier. Aktuell besuchen mehr als 50 Kinder und Jugendliche die Gruppenstunden des Jugendrotkreuz in Indersdorf.

Neben dem JRK wird auch die BRK-Bereitschaft in Markt Indersdorf die neuen Räume nutzen. „Die Bereitschaftsabende und Schulungen, zum Umgang mit dem medizinischen Equipment, sollen in Zukunft in Niederroth stattfinden. Die Einsatzbesprechung zum Faschingsumzug steht im Februar bevor. Diesen dürfen wir auch in den kommenden Jahren begleiten und für das gesundheitliche Wohl der Besucher sorgen“, sagt BRK-Bereitschaftsleiter Martin Noß.

Lukas Geier weiter: „Das gesamte BRK Indersdorf bedankt sich bei der Gemeinde Markt Indersdorf und bei allen beteiligten Vereinen, Helfern und Unterstützern, die uns den neuen Gruppenraum ermöglicht haben.“

