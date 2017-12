Geparktes Auto massiv beschädigt

Unfallflucht in Indersdorf

Der Fahrer eines weißen Mercedes-Sprinter hat sein Fahrzeug am Mittwoch nur fünf Minuten in der Dachauer Straße in Markt Indersdorf geparkt – in dieser kurzen Zeitspanne wurde es so massiv angefahren, dass ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstand, wie die Polizei mitteilte.