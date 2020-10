Unterschriften gegen Vodafone-Projekt

In Ainhofen regt sich Widerstand gegen ein Vorhaben von Vodafone (wir haben berichtet). Konrad Hefele hat jetzt eine Liste mit 69 Unterschriften gegen einen geplanten Mobilfunkmasten an Bürgermeister Franz Obesser übergeben. Doch die Gemeinde hat mit dem Projekt eigentlich nichts zu tun.

Indersdorf – In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend hat Konrad Hefele eine Unterschriftenliste gegen einen geplanten Vodafone-Masten in Ainhofen überreicht. Mit den Unterschriften sind auch zwei Forderungen verbunden: Vodafone soll sich vor Ort nach einem, weiter von der Wohnbebauung entfernten, alternativen Standort umsehen, die Gemeinde soll diese Bitte weiterleiten. Zudem beantragen die 69 Kritiker, dass die Gemeinde einen Vorsorgeplan zum Thema Mobilfunk entwickelt.

Hefele fühlt sich vor allem nicht ausreichend informiert. „Kann man bei so einem sensiblen Thema als Gemeinderat wirklich sagen, da halt ich mich raus?“ Er betont noch einmal: „Wir sind mit dem Standort nicht einverstanden.“

Die Ainhofer Kritiker fürchten zusammengefasst: Schäden für ihre Gesundheit, Wertverluste für ihre Immobilien und „dass das Ortsbild verschandelt wird“, so Hefele. Auch eine andere Zuhörerin wollte wissen, wie kann man auf so ein Projekt Einfluss nehmen?“ Doch Obesser erklärte, dass die Gemeinde für diese Art von privilegiertem Bauen nicht zuständig ist. Ob alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, muss als zuständige Genehmigungsbehörde das Landratsamt prüfen, nicht die Gemeinde, betonte er. „Wir können hier weder zustimmen noch ablehnen. “

Auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten, ob die Kritik an der Gemeinde gerechtfertigt sei, erklärte Franz Obesser am Donnerstag: Zum einen realisiere die Gemeinde auf eigenen Flächen grundsätzlich keine derartigen Projekte, zudem „schlagen wir als Gemeinde auch von uns aus keine privaten Flächen vor“. Er betont: „Wir werden die Bitte der Ainhofer weitergeben, dass sich Vodafone alternative Standorte ansehen soll.“ Zudem wird das Thema nochmals im Gemeinderat behandelt, so Obesser.

Entwicklungen zum Thema Mobilfunkmast

Mitte September stellte ein Vodafone-Vertreter in Ainhofen bei einer öffentlichen Infoveranstaltung das geplante Projekt vor (wir berichteten): Vodafone will auf einer Anhöhe rund 300 Meter vom Freibad entfernt mit einem 30 Meter hohen Funkmasten sein Netz verbessern. Der Mast soll auf einer 200 Quadratmeter großen, umzäunten Fläche, die im Besitz des VfB Ainhofen ist, entstehen. Kritik äußerte damals nur Konrad Hefele, sonst niemand. Bürgermeister Franz Obesser erklärte bei der Veranstaltung, dass ihm der schlechte Empfang in Ainhofen schon seit vielen Jahren von Bürgerversammlungen her bekannt sei und er es deshalb begrüßt, wenn hier Besserung in Sicht ist. „Wir sind eine digitale Gesellschaft, drum ist das Vorhaben hier eine gute Sache“, argumentierte Obesser. Auch die CSU-Gemeinderäte Monika Geisenhofer und Werner Scheib sowie Hubert Schulz von den Grünen pflichteten ihm damals bei. Obesser sagte aber auch, es sei wichtig, Ängste von Bürgern ernst zu nehmen. Als die Kritik wegen des Mastens im Ort lauter wurde, betonte die stellvertretende VfB-Vorsitzende Olaf Schellenberger: „Wenn es größere Widerstände gibt, wird sich der VfB diesen Schuh nicht anziehen.