VdK Indersdorf meldet Mitgliederrekord

Der VdK Indersdorf verkündet erneut eine Rekordzahl an Mitgliedern. Doch der anhaltende Mitgliederzuwachs hat einen ernsten Hintergrund.

Der VdK-Ortsverband Indersdorf wächst und wächst: Jüngstes Mitglied ist die erst einen Monat alte Luna Schießl, die unter dem Beifall der Mitgliederversammlung von ihrer Mutter Jennifer im brechend vollen Doll-Saal in Ried vorgestellt wurde. „Nun dürfen wir uns wohl über das jüngste VdK-Mitglied im ganzen Landkreis freuen“, erklärte die Ortsvorsitzende Erika Moor.

Auf 697 Mitglieder ist der Ortsverband damit angewachsen, obwohl er sich seit der letzten Versammlung von 20 verstorbenen Mitgliedern verabschieden musste. Die kontinuierlich zunehmenden Mitgliederzahlen im Ortsverband sieht man darin begründet, dass immer mehr Bürger Beratung und Hilfe in sozialen Fragen benötigen.

Auch der stellvertretende Kreisvorsitzende Wolfgang Kögler nahm zu den steigenden Mitgliederzahlen im VdK Stellung: „Da sieht man, dass soziale Gerechtigkeit die Menschheit bewegt!“ Hohe Kompetenz habe der VdK vor allem in der Rentenberatung, sodass schon hohe Summen für die Mitglieder erstritten werden konnten. Der VdK habe auch Druck zur Verbesserung der Mütterrente und zur Rückkehr auf paritätische Beitragslastverteilung gemacht. Weiter setze sich der VdK verstärkt gegen Altersarmut und für gesellschaftliche Leistungen für pflegende Angehörige sowie Barrierefreiheit ein. „Doch da fehlt noch der notwendige Nachdruck durch die Staatsregierung“, beklagte Kögler.

Der Mitgliederzuwachs hat aber noch einen zweiten, erfreulicheren Grund: Viele zeigen ihre Solidarität zur großen VdK-Familie in Indersdorf. Insbesondere in der Marktgemeinde gibt es nämlich viele gesellschaftliche Angebote beim VdK. Dieses Engagement hat der Sozialausschuss der Marktgemeinde mit einem 200-Euro-Zuschuss gewürdigt, wofür sich Moor bei Bürgermeister Franz Obesser bedankte.

Erika Moor zeigte auf, dass man mit der alljährlich vom VdK durchgeführten Sammlung „Helft Wunden heilen“ viel Gutes für Bedürftige tun konnte. Dass im Ortsverband Indersdorf auch die Weichser nicht zu kurz kommen, habe wieder der Hoagarten im Weichser Bürgerhaus bewiesen, der sehr gut besucht gewesen sei. Zudem erinnerte Moor an den Vortrag zum Thema „Hospiz“, den Lucia Schmid gehalten hatte.

Zu den gesellschaftlichen Höhepunkten im Laufe des vergangenen Jahres gehörten die Teilnahme am Volksfesteinzug in Indersdorf, die Vater- und Muttertagsfeier mit Hans Rieger, zwei Ausflüge und eine Weihnachtsfeier mit den Marbacher Sängerinnen. Die Schafkopf-Nachmittage in der Indersdorfer Sportgaststätte finden immer am ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr statt.

Bürgermeister Obesser durfte erstmals vor der großen VdK-Familie eine Bürgerversammlung in gekürzter Form abhalten. Der Gemeindechef ging hauptsächlich auf die Investitionen 2018 und die für 2019 geplanten Maßnahmen ein. Was die VdK-Mitglieder am meisten interessierte, waren die Verbesserungen im Geh- und Radwegbereich und die Marktplatzsanierung. Der Marktplatz soll größtenteils barrierefrei gestaltet werden. Das Maria-Gschwendtner-Haus als sozial geförderter Wohnraum soll im zweiten Halbjahr 2019 fertig werden, ebenso heuer noch die Umgestaltung der vom VdK gewünschten Rampe am Waldfriedhof. Von der Mitgliederversammlung begrüßt wurde natürlich auch der Ausbau der Senioren-Buslinie „Bussi“. Josef Ostermair