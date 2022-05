Verein „Freunde des Vatertages“ ist wieder unterwegs

Die Vereinsmitglieder freuten sich, dass sie wieder ihre Tour am Vatertag durch den Landkreis starten konnten. © Walter Hanusch

Der Vatertag an Christi Himmelfahrt ist ein begangenes Brauchtum zu Ehren der Väter und der Vaterschaft. Einige Indersdorfer Männer feiern diesen Tag auf seriöse Art, mit einem besonderen Gefährt.

Indersdorf – Um die Tradition einiger Indersdorfer am Vatertag genau zu verstehen, muss man einige Jahre zurückblenden. Genau gesagt in die Zeit, als in Dachau zum Volksfestbeginn auch der beliebte Kinderfestzug stattfand:

Klaus Auernhammer, im elterlichen Blumengeschäft seines Vaters Otto Auernhammer tätig, nahm mit einem in Eigenregie erbauten sogenannten „Indersdorfer Blumen-Express“ für die Gartenbaugruppe Dachau, an Bord viele Kinder, am Festumzug teil. Eine Gartenfräse diente als motorischer Antrieb, dahinter ein Anhänger mit Sitzgelegenheiten für Mitfahrer. Der Wagen, geschmückt mit Blumen aus dem väterlichen Geschäft von Klaus, war damals ein besonderer Blickfang für die Besucher des Festzuges.

Im Laufe der Zeit hatte der Indersdorfer Blumen-Express seine Schuldigkeit getan. Gerhard Auernhammer und Hansi Leber kamen auf die Idee, das Gefährt nun einer besonderen Verwendung zuzuführen. Sie gründeten im Jahre 1969 den Verein „Freunde des Vatertages“ und schippern nun schon fast 50 Jahre mit dem damaligen Indersdorfer Blumenexpress am Vatertag durch den Landkreis. Jetzt allerdings unter dem Namen Glonntalexpress, der festlich geschmückt, wie zur Dachauer Volksfestzeit, für Aufsehen sorgt.

Nach zwei Ausfällen wegen Corona konnten der Verein der Indersdorfer Freunde des Vatertags endlich wieder ihren Glonntalexpress aus der Garage holen. © Hanusch

Am Vatertag, ganz früh, ging es auch heuer – nach zwei Jahren Pause – wieder los mit musikalischer Begleitung. Nach einer kurzen Rundfahrt durch die Gemeinde, einem Weißwurstfrühstück beim Butchers, waren Eisenhofen, Kleinberghofen und Langengern die nächsten Anlaufstationen, bis es dann wieder in Richtung Indersdorf ging.

