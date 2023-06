Viel Ärger um drei alte Sauen

Von: Stefanie Zipfer

Dürfen bleiben – vorerst: die Schweine Borsti (Keiler, ohne Fell), Pezi und Schnitzel (Frischling, mit hellerer Schnauze) von Alexander Popanz. Mit auf dem Bild ist Sohn Ludwig (5). © habschied

In seinem Gehege hält ein Mann aus Niederroth Hirsche und Wildschweine, deshalb hat er Probleme mit Behörden. Die Hirsche hätten zu wenig Platz, heißt es, Und die Sauen seien zu gefährlich.

München/Niederroth – In seinem Gehege in Niederroth (Gemeinde Indersdorf) hält der Jagdschul-Besitzer Alexander Popanz Hirsche und Wildschweine. Sowohl mit dem Veterinäramt des Landkreises als auch mit der Gemeinde Indersdorf liegt er deswegen seit Jahren im Clinch. Am Donnerstag gab es wieder einmal einen Termin vor dem Gericht. Die Frage: Hat Popanz ein berechtigtes Interesse, gefährliche Wildtiere zu halten?

Alexander Popanz nennt sich selbst einen „Jagdfuchs“. Auf seiner Internetseite erklärt er, dass er seit vielen Jahren einen Jagdschein sowie ein Gehege in Niederroth besitze. Begeistert züchte er Jagdterrier und sei erfahrener Bau- und Sauenjäger.

Was er nicht erwähnt: dass er wegen seiner Jagdschule beziehungsweise konkret wegen seines Geheges seit Jahren Streitereien mit Behörden austrägt. So hatte das Veterinäramt des Landratsamts ihm im Sommer 2021 bereits die Haltung seines Rotwilds untersagt, weil – unter anderem – das Gehege „mit knapp über einem Hektar Größe nur halb so groß gewesen sei wie gefordert“. Das Münchner Verwaltungsgericht sowie der Verwaltungsgerichtshof München stützten die Ansicht der Kreisbehörde.

Innerhalb dieses 1,2 Hektar großen – oder kleinen, je nach dem, wie man es sehen will – Geheges hat Popanz seit 2019 aber auch noch eine eigene, abgezäunte Fläche für drei Wildschweine geschaffen. Der Keiler ist nach seinen Angaben zwölf, die Bachen sind vier und sieben Jahre alt.

Weil Wildschweine in Bayern allerdings als sogenannte gefährliche Tiere einer wild lebenden Art gelten, ist ihre Haltung erlaubnispflichtig. Als das Veterinäramt also davon erfuhr, dass es nun auch Wildschweine auf dem Gelände in Niederroth gibt, meldete es dies bei der Gemeinde Indersdorf.

Und die schickten Popanz prompt einen Bescheid: Die Haltung von Wildschweinen ohne Genehmigung sei eine Ordnungswidrigkeit. Unter Androhung von Zwangsgeld müsse er die Tiere daher „innerhalb von sechs Wochen an eine geeignete Person abgeben“. Begründung: Eine Haltungsgenehmigung könne nur erteilt werden, wenn ein „berechtigtes Interesse“ vorliege. Für Popanz, der seine Jagdschule allerdings nur im Nebenberuf betreibt, seien die Schweine daher „reines Liebhaberinteresse“.

Weil der 37-Jährige dies jedoch völlig anders sieht, klagte er gegen den Bescheid. Am Donnerstag trafen sich beide Seiten vor Gericht. Popanz kam mit seinem Rodinger Anwalt Dr. Michael Jobst, die Gemeinde wurde vertreten durch Geschäftsleiter Klaus Mayershofer sowie die zuständigen Verwaltungsmitarbeiterinnen Tanja Hefele und Nadine Ostermeier.

Die 22. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts München unter Vorsitz von Richter Hans Haider aber machte schnell klar, dass der Bescheid der Gemeinde im Prinzip nicht zu beanstanden sei. Klar, Wildschweine seien keine Kampfhunde, so Haider. Dennoch seien sie „gefährliche Tiere, die dürfen privat nicht gehalten werden“. Das Argument, dass die Tiere für die Jagdschule zu Präsentationszwecken wichtig seien, stelle in seinen Augen daher nicht das von Gesetzeswegen erforderliche berechtigte Interesse dar. Zumal, selbst wenn dies gegeben wäre, Popanz ja noch ein zweites Verfahren am Verwaltungsgericht anhängig hat, für das Haiders 22. Kammer gar nicht zuständig ist.

Das Veterinäramt hatte nämlich die „Zurschaustellung“ der Wildschweine ebenfalls untersagt. Es soll ein Video geben, auf dem zu sehen ist, wie Popanz Jagdhunde auf die Schweine hetze. Auch gegen diesen Bescheid klagte er.

Der Richter machte dem Jagd-Freund wenig Hoffnung: „Ich sehe es so, dass sie auch in der tierschutzrechtlichen Sache nicht gewinnen.“ Weshalb er auch direkt die Frage ansprach: „Wo könnte man die Schweine denn unterbringen?“ Popanz’ Antwort kam so schnell wie unmissverständlich: „Nur unter der Erde.“ Eine andere Möglichkeit als die Tiere zu „euthanasieren“, sprich umzubringen, gebe es nicht.

Da Popanz ja wohl seine Hirsche „verwurschte“, könne man diese finale Lösung doch auch für die Wildschweine in Betracht ziehen, fand Verwaltungsmann Mayershofer, der im Übrigen berichtete, dass in der Bevölkerung durchaus die Sorge bestehe, dass Popanz’ Gehege „nicht ausbruchssicher“ seien. Vorsitzender Richter Haider aber erwies sich als fachkundig: „So a oide Sau kann nur noch zur Tierkörperverwertung.“

Wohl auch deswegen forderte Haider die Parteien am Ende dazu auf, nicht mehr „ummananda zu tun“ und einen einstweiligen Vergleich zu schließen. Demnach bleibt die Haltungsuntersagung der Gemeinde zwar grundsätzlich in Kraft, doch wird diese nun so lange nicht durchgesetzt, bis die tierrechtliche Entscheidung der anderen Verwaltungsgerichtskammer gefallen ist; dies sollte in „maximal 15 Monaten“ der Fall sein. Sollte Popanz dieses Verfahren gewinnen, sicherte die Gemeinde Indersdorf zu, auch die ordnungsrechtliche Genehmigung zu erteilen.

In der Zwischenzeit aber, auch das wurde explizit in der Einigung vermerkt, darf keine weitere Sau dazukommen. Sollte P. dies dennoch tun, dann, so Richter Haider, „schicken wir die Kavallerie“!