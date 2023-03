Viele Premieren beim „Treffpunkt Bühne“

Das junge Gitarren-Quartett: Katharina Nitsche, Sophie Wackerl, Sebastian Lang und Corinna Barth (v.l.) spielen „Nightwind Lullaby“. © hr

Das Kammerkonzert des Indersdorfer Gymnasiums fand erstmalig mit Schülern des musischen Zweigs statt.

Indersdorf – Echte Premieren bereicherten das Programm beim Kammerkonzert des Gymnasium Markt Indersdorf (GMI). Die Konzertreihe „Treffpunkt Bühne“, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, feierte an diesem Abend eine ganze Reihe von Live-Auftritten, die es so noch nicht gegeben hat. Denn erstmals mit dabei waren die Schüler des neuen musischen Zweiges.

Die über 30 Musiker begeisterten ihre Zuhörer mit einem einzigartigen Klangerlebnis und 20 verschiedenen Auftritten: mal als Solo, im Duett und einige davon begleitet von Corinna Barth, Tanja Wawra, Ali Fischer und Petra Morper. Direktor Thomas Höhenleitner befand am Ende, dass alle, die sich an diesem Abend auf der großen Bühne in der Aula trafen, klasse waren.

Mit erfrischend guter Laune führten die Siebtklässlerinnen Friederike Nitsche und Sabrina Krauße durch das Programm. Ihre Moderation war unterhaltsam sowie informativ. So erklärten sie zum Beispiel Hintergründe zu einzelnen Musikstücken, stimmten die Zuhörer auf die Komponisten ein und führten mit einigen Interpreten kurze Interviews.

Gut 16 Jahre ist es her, als man das letzte Mal ein Fagott, ein Holzblasinstrument, an der Schule hören durfte. Diese musikalische Durststrecke hat Thomas Schenk jetzt beendet. Er ist in der 5. Klasse und wird mit Luisa Hutter, Katharina Nitsche, Sebastian Lang und Sophie Wackerl, die ebenfalls echte „Newcomer“ am GMI sind, die Gäste der GMI-Konzerte hoffentlich noch viele Jahre musikalisch verwöhnen. Unter ihnen reiht sich auch Benjamin Drexl ein, der den 1. Platz bei Jugend musiziert gewonnen hat und Olga Kanzler und Elisa Kofler, die ihren Auftritt mit einer Zugabe krönten. Der Opa von Elisa, Komponist Franz Kofler, war an dem Abend nicht live dabei, doch von ihm wurde die Munti-Polka geschrieben, die David Burth und Simon Denk zum Besten gaben.

Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy bekam einmal den Vorschlag, Worte zu seinen Liedern ohne Worte zu schreiben, wie die beiden Moderatorinnen verrieten. Dies habe er jedoch nicht umgesetzt, da in seinen Werken ganz klare Gedanken, Gefühle und Inhalte zugrundeliegen und diese nicht in Worte zu fassen sind.

Ebenso schwer fällt es, zu beschreiben, was die übrigen Auftritte von Lala Lele Tomeni, Ronja Metz, Louis Schindler, Anna und Sophia Hillreiner, Charlotta und Marit Lawrenz, Julian Schindler, Paula Gerle, Hannah Thulke, Magdalena Weber, Nicolai und Konstantin Ivanov, Ellen Heinrich, Zoé Zimmermann, Jessica Bai, Franziska Fischer und Elias Kroiß an Genuss boten. Von ein paar dieser Namen, wird man sich schweren Herzens verabschieden müssen, da sie heuer ihr Abitur schreiben. Vielleicht hört man in Zukunft in anderem Rahmen von diesen Talenten. ROSWITHA HÖLTL