SPD-Fusion gibt den Genossen Zuversicht

Indersdorf – Die SPD-Ortsvereine im Landkreis leiden unter den Misserfolgen der Sozialdemokraten in Bayern und im Bund. Das hat dazu geführt, dass der Kreisvorsitzende und Unterbezirksvorsitzende der SPD, Martin Güll, den Vorschlag für eine Fusion der Ortsvereine von Bergkirchen, Altomünster und Schwabhausen mit dem Ortsverein Indersdorf unterbreitete. Diese Fusion zu einem großen SPD-Ortsverein Indersdorf ging am Mittwochabend im Gasthaus Doll in Ried über die Bühne. Hier wählten 20 Mitglieder aus den bislang vier selbstständigen Ortsvereinen den Indersdorfer Bürgermeister-Stellvertreter Hubert Böck einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden.

Dass es auch gelungen ist, mit Sabine Langner (Schwabhausen), Martina Tschirge (Indersdorf) und Günther Volpers (Altomünster) gleichberechtigte Stellvertreter aus den bislang selbstständigen Ortsvereinen zu bekommen, freute Güll besonders. Mit dem 21-jährigen Juso Luis Bigelmaier im Kreise der Beisitzer ist auch Bergkirchen in dem neuen Gefüge vertreten. Weitere Beisitzer im Vorstand sind Anita Engelbrecht (Indersdorf), Manuel Langner (Schwabhausen), Karin Reichlmeier (Indersdorf) und Birgit Volpers (Altomünster). Als Schriftführerin wählten die Mitglieder Johanna Wagner aus Indersdorf. Das Amt des Kassiers in dem nun 68 Mitglieder zählenden Ortsverein Indersdorf übernahm auch ein Indersdorfer, nämlich Roland Schneewind.

Wenn auch die „Bräute“ aus den aufgelösten Ortsverbänden kein Riesenvermögen mitgebracht haben, kann der neue Kassier mit einem Kassenstand von rund 10 000 Euro starten, die schon im nächsten Jahr für die Werbung zur Kommunalwahl gebraucht werden.

Dass die Fusion unumgänglich war, haben nicht nur Güll sondern auch mehrere Verantwortliche aus den mit der Fusion aufgelösten Ortsvereinen zu verstehen gegeben. „Ich bin froh, dass es auf diese Weise weitergeht“, sagte Rudi Hellfritzsch aus Schwabhausen, der sich zuletzt nur noch als Einzelkämpfer gesehen hat. „Da war es äußerst schwierig, etwas zu bewegen“, so Hellfritsch weiter. „Es ist angesichts der innerparteilichen Probleme gut, dass wir zusammenrücken, die Wahlergebnisse geben dazu allen Anlass“, unterstrich Günther Volpers aus Altomünster.

Dass der Ortsverein Indersdorf von Personalproblemen wie in Bergkirchen, Altomünster und Schwabhausen weitgehend verschont blieb, betonte der alte und neue Vorsitzende des Ortsvereins Indersdorf, Hubert Böck, der aufzeigte, dass hier die SPD mit drei Vertretern im Gemeinderat mitmischt und auch zwei Leute im Kreistag sitzen hat. Martin Güll unterstrich, dass die nun im Vorstand vertretenen Frauen und Männer die Bindeglieder zu den jeweiligen Gemeinden darstellen. So sei auch weitgehend sichergestellt, dass die SPD bei den Kommunalwahlen 2020 auch in diesen Gemeinden mit Kandidatenlisten aufwarten kann.

Der große Ortsverband Indersdorf setzt sich aus 39 Männern und 29 Frauen zusammen. Mit einem Frauenanteil von nunmehr 43 Prozent könne die SPD gut leben. 37 Mitglieder kommen aus Indersdorf, 13 aus Altomünster, 8 aus Bergkirchen und 10 aus Schwabhausen. Sorgen macht Güll die Altersstruktur, denn 48,5 Prozent der Mitglieder in dem neuen Ortsverein sind 60 Jahre und älter. „Weh tut, dass nur drei unter 40 Jahre sind“, erklärte Güll und fügte hinzu: „Man muss die Dinge da schon beim Namen nennen.“

Wichtig sei Güll, die SPD insbesondere in den Landgemeinden am Leben zu erhalten. „Darum war es richtig, im Zentrum des Landkreises eine Stärkung zu erfahren und wir gestärkt aus der Strukturänderung hervorgehen.“ Es gebe durchaus noch eine Reihe gesunder SPD-Ortsvereine, aber auch noch weitere Gemeinden, in denen es schwierig sei, personell gut besetzt zu sein.

