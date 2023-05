„Da will eigentlich jeder dabei sein!“ - Festzugskoordinator Franz Neumüller erklärt, warum der Indersdorfer Umzug so besonders ist

Von: Christiane Breitenberger

Teilen

Er sorgt dafür, dass morgen beim Festzug alles glatt läuft: Koordinator Franz Neumüller. © Roswitha Höltl

Im Interview verrät Festzugskoordinator Franz Neumüller, warum es beim Indersdorfer Volksfestumzug so gut wie jedes Jahr einen neuen Teilnehmer-Rekord gibt, was auf keinen Fall schief gehen darf und mit welchen kleinen Katastrophen er locker fertig wird.

Indersdorf – In Indersdorf wird am Freitag, 12. Mai, die Volksfestsaison im Landkreis eröffnet. Mit einem Festzug, der jedes Jahr beliebter wird. Franz Neumüller (60) aus Arnzell übernimmt nun zum zweiten Mal die Aufgabe des Festzugkoordinators.

Herr Neumüller, wie wird man plötzlich der wichtigste Mann für den Indersdorfer Festumzug?

Neumüller: (Lacht) Na ja, der wichtigste Mann bin ich nicht – vergleicht man’s mit einer Hochzeit, bin ich einfach der Hochzeitslader, aber das Wichtigste ist ja immer das Brautpaar – und das sind in dem Fall die Vereine.

Alles klar. Dann eben: Wie wird man plötzliche eine Art Hochzeitslader für den Indersdorfer Festzug?

Josef Schuster suchte einen neuen Mann für die Aufgabe, und Bürgermeister Franz Obesser kennt mich schon ewig, da war er noch ein kleiner Bub. Er weiß, als ehemaliger Starkbierredner in Langenpettenbach scheiß’ ich mir nicht so schnell was. Also hat er mich vorgeschlagen, und Josef Schuster fand den Vorschlag wohl gut. Zudem kenn’ ich den Umzug natürlich gut, weil ich sonst immer mitmarschiert bin.

Ein Problem ist wirklich nur, wenn die Technik versagt und es kein Bier gibt. Mit allem anderen werden wir fertig!

Was ist das Besondere am Indersdorfer Umzug?

Es sind wirklich die ganzen Vereine aus der Gemeinde, die den Umzug so einmalig machen. Das fängt schon beim Treffen am Marktplatz an. Das ist der erste Höhepunkt der Volksfestzeit, alle kommen zusammen, können schon mal das Bier probieren und sich beim Standkonzert einstimmen. Da will eigentlich jeder dabei sein. Das Tolle ist: Das Publikum ist komplett gemischt, von ganz jung bis ganz alt. An diesem Tag kennt eigentlich jeder jeden, was an anderen Tagen einfach anders ist.

Machen Sie im Vorfeld immer fleißig Werbung, oder wie erklären Sie sich, dass der Umzug immer beliebter wird und jedes Jahr noch mehr Vereine dabei sein wollen?

Also Werbung machen wir keine. Die Gemeinde unterstützt den Umzug gewaltig, scheibt die Vereine an und fragt, wer teilnehmen will und wie viele Tische nötig sind. Meine Theorie ist: Wenn schon viel los ist, dann müssen die Leute da hin, wollen mit dabei sein. Aber wenn irgendwo nix los ist, dann will auch keiner mitmachen.

Festzug zum Indersdorfer Volksfest: 1200 bis 1500 Teilnehmer

Wie viele Teilnehmer sind’s denn heuer?

Es marschieren 35 Vereine und drei Blaskapellen mit. Alles in allem sind das etwa 1200 bis 1500 Leute, die mitgehen.

Was genau ist morgen Ihr Job?

Im Vorfeld kontaktiere ich alle Vereine, die sich angemeldet haben, den Festwirt und den Veranstalter und koordiniere einiges. Beim Festzug selber schaue ich, dass wir pünktlich losmarschieren, und es keine großen Lücken gibt. Zudem sorge ich dafür, dass alles drumherum passt. Zum Beispiel, dass auf der Bühne alles mit der Technik stimmt. Die Musik soll richtig eingespielt werden, die Beleuchtung muss passen. Morgen tritt die Gruppe Dance United auf, da soll alles stimmen. Sonst hast du da 30 Mädels, die tanzen wollen, und dann klappt die Musik nicht. Und wenn alle im Zelt sind, begrüße ich die Gäste und schaue, dass das Fass Bier zum Anzapfen auch wirklich auf der Bühne steht.

Was sollte auf gar keinen Fall schief gehen, und welche kleinen Katastrophen werden Sie locker meistern?

Ein Problem ist wirklich nur, wenn die Technik versagt und es kein Bier gibt. Mit allem anderen werden wir fertig. Und so Dinge wie Raufereien gab’s eh noch nie!

Haben Sie eine Lieblings-Geschichte zum Umzug?

Tatsächlich ja. Vor zehn Jahren haben wir mit den Böllerschützen Salutschüsse abgefeuert. Dann kam Bernhard Seidenath auf mich zu und hatte jemanden im Schlepptau. Derjenige fragte, ob er ein Foto mit mir machen kann. Dann hab’ ich ihn gefragt: „Ja wer bist’n Du, dass Du Dich mit mir fotografieren lassen willst?“ Und der Mann sagte: „Ich bin Stefan Löwl und würde gerne Landrat werden.“ Darüber lachen wir heute noch.

Ist das Zelt morgen komplett voll oder können auch Leute kommen, die nicht beim Umzug dabei waren und somit nicht reserviert haben?

Wir bringen sicher noch locker irgendwo 500 Leute unter. Die hinteren Reihen sind nicht reserviert, auch der Biergarten nicht. Zudem wird auch an den Tischen der Vereine immer wieder was frei. Wir freuen uns über jeden, der uns vom Straßenrand zuschaut und später mit uns feiert.

Kann man sich auch noch spontan zum Umzug anmelden?

Nein, das geht jetzt nicht mehr.

Der Volksfestumzug

Die Vereine treffen sich am Freitag, 12. Mai, um 17 Uhr am Indersdorfer Marktplatz zur Aufstellung und zum Standkonzert. Bei schlechtem Wetter treffen sich die Vereine im Zelt. Gegen 19 Uhr wird Bürgermeister Franz Obesser das Fass auf der Bühne anzapfen. Es treten die Glonner Trachter und die Gruppe Dance United auf, es spielt die Blaskapelle Langenpettenbach.