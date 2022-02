Testzentrum weicht: Kommt Indersdorfer Volksfest zurück? Veranstalter und Festwirt optimistisch

Von: Christiane Breitenberger

Teilen

Noch ist auf dem Indersdorfer Volksfestplatz das Bayerische Testzentrum stationiert. Es schießt zum 24. Februar. Sollten es die Coronaregeln bis dahin zulassen soll dort im Mai wieder ein Volksfest stattfinden. © Fischer

Das Bayerische Testzentrum am Indersdorfer Volksfestplatz wird am 24. Februar geschlossen. Der Platz soll nach zwei Jahren wieder für das Indersdorfer Volksfest hergerichtet werden.

Indersdorf – Wer Josef Schuster junior kennt, weiß: Der Mann ist ein Optimist. Seit 2006 ist er der Veranstalter des Indersdorfer Volksfestes. Und selbst wenn der Wetterbericht am Eröffnungstag mit Umzug strömenden Regen ansagt, bleibt Schuster cool. „Beim Festzug hat noch immer die Sonne gescheint“, ist einer der Sätze, die er gerne sagt. Ähnlich ist es heute: Auch wenn es noch keinerlei Gewissheit gibt, ob ein Volksfest im Mai möglich sein wird, ist der Volksfestveranstalter guter Dinge.

Testzentrum weicht fürs Indersdorfer Volksfest

„Trotz aller Ungewissheiten und ohne blauäugig zu sein, sind wir optimistisch!“, betont Josef Schuster. Und weil Veranstalter und der Festwirt Optimisten sind, leiten sie bereits jetzt alles in die Wege, damit das Fest auch stattfinden kann, sofern es die Corona-Vorschriften zulassen.

Deshalb hat Schuster auch den Pachtvertrag mit dem Landkreis für den Volksfestplatz, auf dem derzeit noch das Bayerische Testzentrum untergebracht ist, gekündigt. Schuster erklärt: „Wir müssen jetzt ein bisschen pokern. Wenn ein Volksfest stattfinden darf, muss der Platz wieder entsprechend hergerichtet werden“. Seit dem 18. März 2020 ist auf dem Volksfestplatz das Bayerische Testzentrum des Landkreises Dachau stationiert, ab dem 24. Februar schießt es und zieht nach Karlsfeld um.

Testzentrum zieht von Indersdorf nach Karlsfeld um Im Zuge des geplanten Volksfests in Markt Indersdorf zieht das Bayerische Testzentrum zum Monatsende um. Um weiterhin einen staatlichen Testbetrieb reibungslos zu garantieren, werden voraussichtlich ab Samstag, 26. Februar, an der Drive-Through-Impfstrecke am Karlsfelder See auch die staatlichen PCR-Testungen aufgrund medizinischer Indikation bzw. für sonstige berechtigte Personen durchgeführt. Das Testzentrum Markt Indersdorf schließt am Donnerstag, 24. Februar. Am 25. Februar sind voraussichtlich keine Testungen möglich. Nähere Informationen hierzu veröffentlicht das Landratsamt Dachau zeitnah auf seiner Homepage.

Josef Schulter weiß, Planungssicherheit in Pandemiezeiten gibt es nicht, also bleibt ihm nur auf das Beste zu hoffen: „Es wäre schon sehr, sehr schön, wenn das Volksfest heuer stattfinden könnte.“ Wie die Regelungen dann im Detail ausstehen sollen, weiß Schuster heute noch nicht.

„Ich gehe davon aus, dass die 2G-Regel gelten würde, auch wenn ich mir früher nie hätte vorstellen können, dass mal Menschen von unserem Volksfest ausgeschlossen werden könnten.“ Voraussichtlich werden die Kontrollen dann „vor dem Volksfestplatz stattfinden.“ Er kann sich nicht vorstellen, dass es einen Zutritt für Getestete geben wird, „der Aufwand wäre zu groß, die ganze Spontanität ginge verloren“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Indersdorfer Volksfest geplant - Festwirt und Veranstalter optimistisch

Geplant ist das Fest – wie immer – in der Woche um Christi Himmelfahrt von 20. bis 29. Mai. Das macht es vor allem für die Planungen schwierig. „Indersdorf ist immer eine Ausnahme, weil es so viel früher als die anderen Feste ist“, erklärt Schuster. „Es kann also sein, dass Indersdorf noch nicht stattfinden darf, Feste, die erst später im Jahr sind, aber schon.“

Doch das seien eben alles nur Spekulationen. Fest stehe allerdings, dass sich der neue Festwirt, „riesig auf Indersdorf freut“. Bereits für das dritte Jahr hat Peter Brandl einen Vertrag für Indersdorf, doch wegen der Pandemie gab es seitdem noch kein Volksfest.

Falls es heuer nun endlich mit dem Einstand klappen sollte, wollen Schuster und die Schausteller sicher gehen, dass es auch ein würdiger ist. Nach so einer langen Pause, „da muss es bissl scheppern, da muss was Tolles her“, sagt Schuster.

Schausteller Florian Diebold, der In Indersdorf für die bestückung des Platzes zuständig ist „hat sich wirklich wieder ins Zeug gelegt“, betont Josef Schuster. Auch die Bands sind bereits gebucht – „vor allem die, die die letzten zwei Jahre nicht spielen durften und mit denen wir Verträge hatten“, sagt Schuster. Sollte das Volksfest also wirklich stattfinden, könnten sich die Besucher zum Beispiel auf Auftritte von Ois Easy freuen.

Gute Nachrichten für Festbierliebhaber

Wie optimistisch Josef Schuster ist, zeigt sich auch daran, wie er seine Partner am Telefon begrüßt. Der Festwirt bekommt ein „Freust dich schon aufs Volksfest?“, die Brauerei Kapplerbräu ein „Na, heuer wieder Volksfest?“.

Für die Festbierliebhaber gibt es so oder so gute Nachrichten: Der erste Teil des Bieres wird Ende Februar definitiv gebraut, so Schuster. Und sollte das Fest nicht stattfinden, wird es wieder über die Brauerei verkauft. „Das war die letzten Jahre ein Renner.“

Schuster betont allerdings, sollten die Auflagen so streng sein, dass „es für alle ein reines Draufzahlgeschäft wäre“, findet das Fest auch 2022 nicht statt. Festwirt Peter Brandl sieht laut Schuster immer die Entscheidungen über das Oktoberfest als Parameter – findet keine Wiesn statt, siehts schlecht aus für alle anderen Volksfeste.

Doch wenn alles gut läuft, kann Brandl gleich zwei Volksfeste im Landkreis bewirten. Er ist nicht nur Indersdorfs neuer Festwirt, sondern auch der bewährte Wirt am Karlsfelder Siedlerfest. Auch hier sind die Veranstalter noch optimistisch. Die Siedlergemeinschaft Karlsfeld plant voller Hoffnung ihr Fest.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier.