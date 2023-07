Vom Statisten zum gleichwertigen Partner

Ehrungen für langjährige Mitstreiter – MdL Benno Zierer (l.) gratulierte Hans Rumler, Josef Schuster, Martin Nann, Helmut Ebert, Georg Hamberger und Jürgen Hass (vorne ab Zierer v. l.) sowie Peter Keller, Josef Sandmair, Josef Kreitmeir, Manfred Pohl und Ewald Stahl (hinten v. l. ) Foto: ost © ost

Im Doll-Saal von Ried haben die Freien Wähler aus der Gemeinde Indersdorf ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Wie so vieles, coronabedingt, mit einem Jahr Verspätung.

Der Ortsvorsitzende Helmut Eber freute sich, auch eine Reihe von Gästen aus dem Landkreis, unter anderem die Bürgermeister von Altomünster und Schwabhausen, sowie den für den Landkreis zuständigen Freie-Wähler-Landtagsabgeordneten Benno Zierer, begrüßen zu können.

Ebert betonte, dass die Freien Wähler in Indersdorf gut mit der CSU zusammenarbeiten. Das bezeugten auch Bürgermeister Franz Obesser und die dritte Bürgermeisterin, Annemarie Wackerl, mit ihrer Anwesenheit.

Das gute Miteinander in der Gemeindepolitik war allerdings nicht schon immer so, das zeigte Eberts Rückblick. Im Gründungsjahr 1972 hatte die CSU schon seit Jahrzehnten die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Eine kleine Opposition hatte nur eine Statistenrolle und keinerlei Einfluss auf die Gemeindepolitik. „Dies wollten damals einige Indersdorfer ändern, darunter auch etliche Indersdorfer Geschäftsleute und der damalige Sparkassenleiter Hans Strixner“, sagte Ebert.

Unter dem Vorsitz von Schorsch Hamberger trat die Gruppe im gleichen Jahr zur Kommunalwahl an, und: Hans Strixner wurde auf Anhieb zum Bürgermeister gewählt! Auch vier Gemeinderatssitze konnten die Freien Wähler, die damals noch als „Parteifreie“ firmierten, gleich holen.

Von 1976 an hat der beliebte Tierarzt Dr. Fritz Girbig den Vorsitz in dieser politischen Gruppierung übernommen. Als Ortsvorsitzender folgte 1997 Peter Keller, der erst 2010 sein Amt an Helmut Ebert weitergegeben hat. „In über 50 Jahren nur vier Ortsvorsitzende, das zeugt doch von Kontinuität bei uns Freien Wählern“, bekräftigte Ebert.

Hans Strixner, der in drei Wahlen zum Bürgermeister gewählt wurde, habe Großartiges für die Marktgemeinde geleistet. Strixner starb bereits 1991. 1996 hob der Strixner-Nachfolger Josef Kreitmeir „in einer spannenden Bürgermeisterwahl den CSU-Mann Josef Kaspar mit knappem Vorsprung aus dem Sessel “, erzählte Ebert.

Auch Kreitmeir war drei Wahlperioden lang Gemeindechef, und in dessen Erfolgssog erreichten die Freien Wähler 2002 sieben Gemeinderatssitze und wurden stärkste Fraktion im Kommunalparlament. Sechs Jahre später fielen die Freien Wähler wieder auf fünf Sitze zurück.

Seit 2014 gibt es nun keinen Freien-Wähler-Bürgermeister mehr, mit Franz Obesser steht ein CSU-Mann an der Spitze des Gemeinderats. Der Freie-Wähler-Kandidat Hermann Eschenbecher habe nach einer „noch nie dagewesenen Materialschlacht klar verloren und auch die FW-Gemeinderäte minimierten sich auf vier, stellen mit Peter Keller aber den zweiten Bürgermeister“. Ebert fasste zusammen: „Seit der Gründung sind wir in neun Kommunalwahlen angetreten und haben sechsmal den Bürgermeister gestellt. Aus den neun Wahlen gingen 43 Freie-Wähler-Gemeinderäte hervor. Eine stolze Bilanz, die uns vor mehr als 50 Jahren niemand zugetraut hätte“.

Die Freien Wähler gestalten die Gemeindepolitik wesentlich. Den größten Zuspruch in der Bürgerschaft habe man „mit dem Protest gegen die Straßenausbausatzung erreicht, wo über 800 Personen die Veranstaltung mit FW-Landeschef Hubert Aiwanger und MdL Benno Zierer in Ried besucht haben“, so Ebert.

Wichtig ist dem FW-Vorsitzenden, dass es seit vielen Jahren im Gemeinderat keine Grabenkämpfe mehr gibt und wieder harmonisch an einem Strang gezogen werde.

Das begrüßte auch MdL Zierer, der betonte, wie wichtig es sei, dass in den Ortsgruppen der Freien Wähler „das Ohr am Bürger gehalten werde und man so schnell erkennt, was die Bürger bewegt und bedrückt“. Er ermunterte die jungen Leute, Verantwortung zu übernehmen und sich politisch zu engagieren, „egal ob bei den Freien Wählern oder sonst einer demokratischen Partei“.

Ehrungen für langjährige Mitglieder Natürlich bot die Jubelfeier auch Anlass zu Ehrungen. Die Gründungsmitglieder Helmut Ebert, Georg Hamberger, Heribert Isemann, Hans Rumler und Josef Schuster erhielten vom Freie-Wähler-Landesverband die Ehrennadel in Platin. Die Ehrennadel in Gold gab es für Johann Doll, Heidi Gärtner, Jürgen Haß, Peter Keller, Josef Kreitmeir und Ewald Stahl. Die Ehrennadel in Bronze nahmen Martin Nann und Josef Sandmair in Empfang.