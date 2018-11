Eine neue Heimat gewonnen

Walter Hanusch hat seine Heimat verloren – und eine neue wieder gewonnnen. Über seine bewegte Lebensgeschichte hat der Indersdorfer jetzt bei einer Lesung berichtet.

VON CLAUDIA SCHURI

Indersdorf – Heimat. Das bedeutet Freundschaft, Geborgenheit, Sicherheit. Gefühle, die Walter Hanusch mit Indersdorf verbindet. Mit seiner neuen Heimat. Ursprünglich stammt der 76-Jährige aber aus Karlsbad im Sudetenland, 1946 ist er nach Bayern gekommen. Unter dem Titel „Alte Heimat verloren – neue Heimat gewonnen“ hat er jetzt seine Lebensgeschichte aufgeschrieben.

Bei einer Lesung im Indersdorfer Heimatmuseum präsentierte er das Werk vielen Gästen, darunter etlichen Freunden, Familienmitgliedern und ehemaligen Arbeitskollegen. Der Ansturm war so groß, dass einige Besucher sogar abgewiesen werden mussten. Für sie soll es eine zweite Veranstaltung geben. Für die, die jetzt schon dabei waren, war es auch eine Reise in die Dorfvergangenheit. Hanusch hatte eine Präsentation mit alten Fotos vorbereitet, viele Indersdorfer erkannten sich wieder.

Die ersten Bilder jedoch sind noch in Karlsbad entstanden. Dort wurde Hanusch am 15. Mai 1942 geboren – am gleichen Tag wie sein heuer verstorbener sechs Jahre älterer Bruder Bruno. Mit Olga hatte er außerdem eine ältere Schwester. Als Walter Hanusch vier Jahre alt war, musste er mit seinen Geschwistern, seinen Eltern Jarmila und Rudolf Hanusch sowie seiner Großmutter aus der Heimat fliehen. „Wir ziehen halt um, dachte ich“, erinnert er sich. Was wirklich passiert war, verstand der Bub nicht. Zunächst ging es in ein Auffanglager des Dachauer Bahnhofs und dann mit der Bockerlbahn nach Indersdorf.

Dort wurden die Hanuschs in Wöhr bei der Bauersfamilie Hartl einquartiert. Die Hausherrin war von Anfang an sehr hilfsbereit, der Bauer weniger. „Er hätte sich einen Arbeiter gewünscht und keinen Studierten“, erzählte Hanusch. Sein Vater dagegen hatte bei der Krankenkasse gearbeitet, war schmächtig und musste wegen einer Schwerhörigkeit früh in Pension gehen. Nachdem Rudolf Hanusch den Bauern jedoch vor einer Gefängnisstrafe wegen Schwarzschlachten bewahrt hatte, verbesserte sich das Verhältnis schlagartig.

Walter Hanusch erlebte eine schöne Kindheit auf dem Bauernhof. „Ich fühlte mich sofort heimisch“, sagte er. Schnell fand er Freunde, mit denen er einige Abenteuer erlebte. Diese kleinen Anekdoten sorgten bei der Lesung besonders für Erheiterung. Zum Beispiel erzählte er, wie Maria Fischhaber, eine Oma, jeden Tag mit einem Glas Honig auf die Buben wartete, die nach der Schule an ihrem Haus vorbeikamen. „Wir mussten uns der Reihe nach aufstellen“, erinnerte sich Hanusch. „Sie sagte ‚Mai auf‘ und schon bekam jeder von uns einen Löffel Honig verabreicht.“ Danach ging es weiter zum Anwesen des Bauern Sturm. Weil die Buben dort öfter Streiche spielten, lauerte Sturm ihnen auf. „Dann begann eine wilde Verfolgungsjagd“, so Hanusch. Oft warf Sturm einen Pantoffel nach den Kindern. „Aber er verfehlte immer das Ziel.“

In der ersten Zeit litt die Familie Hanusch unter finanzieller Not, dann aber ging es aufwärts: Die Familie zog nach Indersdorf. Der Vater bekam eine Anstellung als Gemeindearchivar, die Mutter betrieb einen Faschingsmaskenverleih. Später kaufte die Familie ein Grundstück und baute ein Haus.

Walter Hanusch begann nach der Schulzeit zunächst eine Ausbildung als Elektriker. Nachdem er diese jedoch abbrechen musste, überredete ihn sein Vater, auf die Handelsschule zu gehen und sich eine Anstellung bei der Krankenkasse zu suchen. Widerwillig stimmte er zu. „Im Nachhinein bin ich sehr froh darüber“, sagt er.

Nie bereut hat er auch die Badenachmittage in der Glonn am Weichser Wehr. Dort lernte er seine spätere Frau Christa kennen. Viele Stunden verbrachten die beiden in jungen Jahren in Christas Kinderzimmer. „Pünktlich um 22 Uhr kam meine spätere Schwiegermutter und forderte mich auf, nach Hause zu fahren“, erzählte er. Hanusch machte sich auf dem Weg – um sich danach wieder zurückzuschleichen

Am 26. April 1969 heirateten die beiden. Sie kauften ein Haus und bekamen ihre Tochter Alexander und Sohn Rudolf. Ihr ganzer Stolz sind die beiden Enkelkinder Sophia und Maximilian. Walter Hanusch ist längst angekommen in der neuen Heimat.