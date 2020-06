Damit Ilians Tod nicht vergessen wird

Viele waren noch Babys. Die meisten wurden nur wenige Tage alt. Mindestens 35 Kleinkinder starben im letzten Kriegsjahr in der so genannten Kinderbaracke in Indersdorf. 63 Kinder von osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen im Landkreis waren dort untergebracht. An sie will Heimatforscherin Anna Andlauer jetzt mit einem Gedenkweg erinnern.

Vierkirchen/Indersdorf – Die beiden lernten sich kennen, verliebten sich und: bekamen einen Sohn. Ilian. Sie tauften ihn in Vierkirchen stolz auf den Namen des Papas. Für eine kurze Zeit fühlten Ilian Nidzinski und Stanislawa Jankowska Glück. Glück in einer grausamen Zeit. Ihr kleiner Sohn wurde nur 49 Tage alt. Er starb in der Kinderbaracke in Indersdorf – wie 34 andere Kinder dort. Unerträglich junge Opfer des Nationalsozialismus. Über ihre grausamen Todesumstände ist bis heute leider viel zu wenig bekannt, sagt Heimatforscherin Anna Andlauer (siehe Infokasten).

Es gibt viele Geschichten, die liest man in keinem Geschichtsbuch, findet sie in keinem Museum. Ilians Geschichte ist dank Rosi Zeiner aus Vierkirchen nicht vergessen. Sie war damals acht Jahre alt, als Ilian Nidzinski und Stanislawa Jankowska wie viele andere Ostarbeiter auf deutschen Höfen arbeiteten.

Die junge Stanislawa war damals Magd in Vierkirchen, Hof Nummer 17, damals noch Pfundmayr, weiß Rosi Zeiner. Auf dem Hof ihrer Eltern arbeitete Ilian Nidzinski, damals 27 Jahre alt. Er lernte Stanislawa vom quasi Nachbarhof kennen und verliebte sich. Seiner Stanislawa ging es genauso, wenig später kam ihr Sohn zur Welt.

Ilian wurde am 9. Dezember 1944 um 5.30 Uhr auf dem Hof der Pfundmayrs geboren, getauft wurde er am 20. Dezember in der Jakobskirche in Vierkirchen, und am 27. Januar 1945 starb er in der Kinderbaracke in Indersdorf. Für all das gibt je es ein offizielles Dokument, das diese Daten in Ilians kurzem Leben bestätigt. Was es nicht gibt, ist jemand, der erzählen kann, wie Ilian wirklich gestorben ist, wie er gelitten haben muss. Denn damals verlangten die Nationalsozialisten, dass alle Babys und Kleinkinder der osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen in die Kinderbaracke in Indersdorf gebracht werden.

Rosi Zeiner ist es wichtig, an die Geschichte von Ilian zu erinnern. Sie selbst war ja noch ein Kind, als sie hörte, dass das Baby gestorben war. Die Mutter, Stanislawa Jankowska, kam dann auch zu ihnen auf den Hof. Das Paar musste nach dem Krieg wieder zurück nach Polen, heiratete aber noch kurz vorher in Pasing. Viele Jahre später, als Zeiner selbst bereits eine junge Frau war, kam der erste Brief aus Polen,

Eine liebevolle Brieffreundschaft zwischen der Vierkirchnerin und der früheren Magd entstand. „Damals mussten wir noch immer zum Konsulat, die Briefe übersetzen lassen“, erinnert sich Rosi Zeiner, später übernahm das eine Frau in Vierkirchen für sie, die polnisch sprach. Stanislawa schickte Fotos von sich und ihrem Ehemann Ilian, ihren beiden Söhnen, später Familienfotos mit den Schwiegertöchtern und den Enkeln. Rosi Zeiner schickte Bilder und Pakete mit Kleidung – „sie hatten ja kaum was dort“, weiß sie. Über Baby Ilian, das damals so jung in Indersdorf sterben musste, sprachen sie in ihren Briefen nie. Irgendwann, als sie später eingespannt waren mit ihren Familien, schlief der Briefwechsel ein. Heute, da an Ilian mit einer Tafel mit den Namen aller verstorbener Kinder der Kinderbaracke erinnert werden soll, will Rosi Zeiner wieder nach Polen schreiben. Sie denkt zwar nicht, dass Ilians Mutter noch lebt, aber seinen Brüdern will sie davon erzählen.

Für die Kinder aus der Kinderbaracke, aber auch für die Kinder, die in der Nachkriegszeit im Indersdorfer Kloster untergebracht waren und dort Hilfe bekamen, will Anna Andlauer einen „Weg des Erinnerns" mit fünf Stationen ins Leben rufen.