Weihnachtskonzert des Gymnasiums Markt Indersdorf begeisterte seine Zuhörer

Ein wunderbares Bild boten die Musikanten und Sänger, die als Schafe, Hirten und Engel verkleidet waren, hier unter der Leitung von Tanja Wawra. © Roswitha Höltl

Zu einem heiteren wie auch besinnlichen Weihnachtskonzert hat das Gymnasium Markt Indersdorf (GMI) geladen.

Indersdorf - Aufgeführt wurde die Weihnachtsgeschichte von Carl Orff (Musik: Gunild Keetmann). Nach der Pause präsentierten die Christkindl-Bläser, die verschiedenen Chöre, das Orchester und Valentina Baur am Hackbrett obendrein wunderschöne weihnachtliche Klänge.

„Ist es wirklich noch zeitgemäß?“, fragte Direktor Thomas Höhenleitner, eine Welt darzustellen, in der sich alles zum Guten wendet? Ja – wie er meint, denn bis heute entfaltet die Weihnachtsgeschichte einen ganz besonderen Reiz.

Im musikalischen Krippenspiel wirkten die Unterstufenchöre, Schüler aus den verschiedensten Jahrgangsstufen bis zur Musik-Oberstufe und einige Lehrer mit. Mit einer stimmungsvollen Beleuchtung und einer Krippenlandschaft aus Heuballen bot sich ein herrliches Bühnenbild. Die Aula füllte sich zusehends mit vielen kleinen Schafen, die sich zu den Hirten gesellten und für Maria und Josef Spalier standen. Von der Seite führte ein Stern die Heiligen drei Könige und ihr Gefolge an und immer mehr bezaubernde Engel versammelten sich auf der Bühne. Eine ganz wunderbare Aufführung, für die die Lehrkräfte Tanja Wawra (Leitung und Inszenierung) und Patricia Melzl (künstlerische Gestaltung) verantwortlich zeigten. Ganz besonderen Dank sprach Thomas Höhenleitner all den Kostümverleihern und Eltern aus, die die tollen Schafskostüme geschneidert und genäht hatten.

Sätze aus der Nusknacker-Suite

Große Anerkennung bekam das Orchester, das die vier bekannten Sätze „Marsch, Tanz der Zuckerfee, Trepak und den Blumenwalzer“ aus Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“ zum Besten gab und im zweiten Teil des Abends für weiterhin weihnachtliche Stimmung sorgten. Und auch die PopVoices, die Jazz-Cookie-Band, das Vokalensemble und die verschiedenen Solisten bekamen am Ende begeisterten Applaus.

Die Popvoices begeisterten ebenso wie die vielen anderen Gruppen und Solisten. Corinna Barth (vorne) dirigierte nicht nur diese Gruppe, sondern war für die Gesamtleitung verantwortlich. © Roswitha Höltl

Den Geist von Weihnachten im Herzen erleben zu dürfen, dafür zeichnete Corinna Barth (Leitung Fachschaft Musik) aus, die die Gesamtplanung und -leitung für das Weihnachtskonzert innehatte. In Zusammenarbeit mit ihren Kollegen Tanja Wawra, Karin Kreitmair und Markus Brandmair arrangierte sie einen zauberhaften Abend.

Stille Nacht zum Abschied

Direktor Höhenleitner dankte zudem all den helfenden Händen im Hintergrund – dem Team Technik unter der Leitung von Robert Stark und dem Förderverein vom GMI. Stimmungsvoll gestaltete sich auch der Abschied an diesem Abend. Die Engel umrahmten das Publikum und positionierten sich entlang der Treppen, alle übrigen Darsteller versammelten sich auf der Bühne und gemeinsam stimmte man mit den Zuschauern „Stille Nacht“ an.

VON ROSWITHA HÖLTL