Wenig Tadel, dafür fröhlicher Tabledance der Hexen

Teilen

Das klassische Gruppenfoto der Indersdorfer Hexen wurde im Marktbrunnen aufgenommen. © Roswitha Höltl

Die Indersdorfer Hexen fanden nur wenig Kritikpunkte beim ausgelassenen Besuch im Rathaus.

Indersdorf – Mit einem herzlichen „Welcome back“ begrüßte Bürgermeister Franz Obesser die Indersdorfer Hexengilde. Sie war vorab schon fast zwei Stunden im Ort unterwegs gewesen, bevor sich alle zum klassischen Gruppenfoto im Brunnen des neuen Marktplatzes aufstellten. Danach ging es mit den Albersbach-Indersdorfer Musikanten hinauf in den mit überwiegend weiblichen Gästen voll besetzten Sitzungssaal.

Fesch geschminkt waren die Hexen, und in diesem Jahr hatten sie dazu pinkrosa Überzieher über die Schuhe gezogen. Eine Vorsichtsmaßnahme, damit der neue Boden im Sitzungssaal keinen Schaden nimmt.

„Der Schlüssel ghert heit uns!“

Im Schnellverfahren waren gleich zu Beginn alle Krawatten abgeschnitten, und Oberhexe Gisela meinte in Richtung Gemeindechef: „Der Schlüssel ghert heit uns!“ Ebenfalls vor Ort war Hexe Christa Columna, die rasende Reporterin des Glonntal-Kuriers, die von ihrer Chefin Untermüller den Auftrag bekommen hatte, in der Gemeinde zu recherchieren.

Prost sagen Bürgermeister Franz Obesser und Oberhexe Gisela. © Roswitha Höltl

Viele Informationen hat sie zusammengetragen, angefangen vom Rathaus-Anrufbeantworter, der kurz davor ist „mia g’langts für heut“ zu sagen, anstatt dem Anrufer mitzuteilen, er soll gemäß dem Ansagetext die jeweils genannte Ziffer wählen: Eine „1“ beispielsweise, wenn man vielleicht etwas zum „Aufweiberln“ (genderkonform von: Aufmandln) hat, eventuell die „2“ , wenn man Zweifel an der Kinderstube der Gemeinderäte hat oder die „3“, wenn im Dreiflüsse-Eck Indersdorf eine Rialto-Brücke gewünscht wird.

Mehr Social-Media gefordert

Eingeflogen kam die hoffentlich nicht „letzte Generation der Hexen“, die sich das „zeitnahe“ Zufahrtsverbot von einem Tag am Marktplatz gerne länger gewünscht hätte, ansonsten mit diesem Terminus „zeitnah“ eher weniger zufrieden ist. Dummerweise hat Bürgermeister Franz I. dieses Wort aber schon auf seiner Wunschliste zum „Wort des Jahres“ notiert. Im Übrigen wollen die Hexen Präsenz sehen, angefangen bei allen drei Bürgermeistern bis hin zu den Gemeinderäten. Ein Beispiel sollten sie sich an anderen Gemeindechefs nehmen, die im Social-Media-Bereich täglich zu finden seien, wie sie feststellten.

Rauf auf die Tische: dritte Bürgermeisterin Annemarie Wackerl, erster Bürgermeister Franz Obesser, Oberhexe Gisela und zweiter Bürgermeister Peter Keller (v.l.). © Roswitha Höltl

Ansonsten gebe es aber immer weniger zum Ärgern, da Bürgermeister Obesser einfach zu brav ist – er gehe sogar noch zum Fensterln zu einer 93-jährigen Dame (als Gratulant und mit Abstand natürlich). Nur unter einem falschen Namen müsse er nicht zur Bürgerversammlung einladen – es sind doch alle zufrieden mit ihm.

Das heißt aber auch: Jetzt muss er richtig ran im neuen Jahr und ordentlich Material liefern, über das sich die Hexen aufregen können, sodass sich die Bemühungen für ihren Hexennachwuchs auch gelohnt haben und es noch viele Jahre die Hexengilde und ihre glamourösen Rathausbesuche geben wird und eben nicht zur „last generation“ avancieren.

Tolle Gstanzl hatten die Hexen noch vorbereitet, und am Ende schwebten die Tisch-Luftballons in den Sitzungshimmel, bevor es zum gemeinsamen Essen in ein Gasthaus ging.

Roswitha Höltl