Laufen für den guten Zweck

Ein voller Erfolg war der virtuelle Spendenlauf der SG Indersdorf für die „Kette der Helfenden Hände“, der Spendenaktion der Dachauer Nachrichten: 1535 Euro.

Indersdorf – Coronabedingt waren für die Indersdorfer Sportler im vergangenen Jahr nahezu alle Wettkämpfe ausgefallen, auch das Training hatte gelitten. Um dennoch weder zu rasten, noch zu rosten, kam man bei der SG Indersdorf auf die Idee, zumindest virtuelle Läufe zu veranstalten, wie Vorsitzender Michael Rauch berichtet. Virtuell laufen bedeutet, dass jeder eine Strecke läuft und die dabei zurückgelegten Kilometer sowie die benötigte Zeit mittels Laufuhr oder Fitness-App aufzeichnet, um seine Leistung so mit Gleichgesinnten vergleichen zu können.

Unter dem Motto „Gemeinsam trotz einsam“ nutzte die SG Indersdorf diese technischen Möglichkeiten und startete Anfang Dezember 2020 ihren virtuellen Spendenlauf. Bis zum 5. Januar konnten sich Bewegungshungrige auf der Seite der SG unter Nennung eines Spendenbetrages anmelden und im Zeitraum vom 24. Dezember bis 6. Januar ihre genannte Strecke absolvieren.

Mehr als 100 Läufer, Walker und Geher schlossen sich der Aktion an und spendeten eifrig. Die Preise aus der Tombola wurden wenige Tage nach dem Abschluss des virtuellen Laufs von DN-Redaktionsleiterin Nikola Obermeier und SG-Vorsitzendem Michael Rauch gezogen. Über den Hauptpreis, ein Hotelaufenthalt für zwei Personen im Hotel Klingler am Achensee, darf sich Gerhard Seitz aus Indersdorf freuen. Ein weiterer Hauptpreis, ein Einkaufsgutschein vom Sporthaus Bart in Indersdorf, ging an Berta Schiller aus Weichs. Die Gewinner der weiteren Sach und Buchpreise sind: Stefan Senft, Gerhard Stoll, Heike von Öttingen, Iris Neumaier, Anneliese Pinnel, Berbara Salchert, Anke Schielke, Frank Schmalbach, Michael Schmid, Jesse Grainger, Veronika Harz, Angela Hupperich.

