Glonntalfestival geht in die zweite Runde

Vor einem Jahr rief Sozialpädagoge Sebastian Jaeger ein völlig neues Fest für Indersdorf ins Leben. Ein Musikfestival, bei dem sich ganz viele Menschen einbringen können. Das Konzept ging auf. Die Besucher und Mitmacher waren begeistert. Das Glonntalfestival geht heuer in die zweite Runde – mit noch mehr Engagierten als bei der Premiere.

von christiane breitenberger

Indersdorf – Vor einem Jahr hatte Indersdorfs Jugendarbeiter Sebastian Jaeger einen Traum: Er wollte in Indersdorf eine neue Tradition ins Leben rufen. Ein völlig neues Festival. „Ich hab immer ein bisschen neidisch nach Altomünster mit seinem Kneipenfestival geschaut, oder nach Dachau mit seinem Jazz in allen Gassen. Ich dachte mir immer: Sowas fehlt in Indersdorf einfach.“ Ein Mitmachfest von Indersdorfern für Indersdorf eben.

Also stellte er die Idee im Jugendausschuss vor, die Gemeinde war begeistert. So begeistert, dass das erste Fest noch im selben Jahr stattfinden sollte. Drei Monate. Mehr hatte Jaeger nicht für die Organisation. Doch in ganz kurzer Zeit meldeten sich viele Leute, die sich mit einer Gruppe einbringen wollten: Das erste Glonntalfestival legte einen Bilderbuchstart hin: Mehr als 1000 Besucher feierten mit. Es gab ein selbstgebautes Karussell, einen Milchanhänger als umgebauten Pool, Auftritte von professionellen Musikern, zig Unterhaltungsstationen und vieles mehr. Noch am Festivaltag kamen die Leute auf Jaeger zu: „Sowas muss es nächstes Jahr wieder geben. Unbedingt. Und mitmachen will ich auch.“ Jaegers Wunsch ging in Erfüllung. Der Startschuss für eine neue Tradition lief gut.

Jetzt steht das zweite Glonntalfestival an. Am Samstag, 14. Juli, geht’s auf dem Jugendfreizeitgelände wieder rund. „Es freut mich total, dass heuer noch mehr Leute mitmachen wollen“, sagt Jaeger. Dieses Jahr gibt es sogar schon 17 Stände für die Besucher (siehe Infokasten).

Auf dem Fest ist für alle Altersklassen etwas geboten. „Es soll ja ein Fest für alle sein. Ein Musikfestival für Herzensangelegenheiten, um Neues kennenzulernen. Ein Ort, an dem jeder Kindergeist willkommen ist, egal wie alt der Körper ist“, fasst Jaeger zusammen.

Das 2. Glonntalfestival

findet am Samstag, 14. Juli, von 13 bis 14 Uhr am Jugendfreizeitgelände, Sportplatzweg 39, in Indersdorf statt. Das Fest beginnt um 13 Uhr, Ende ist um 24 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besucher, die mit dem Auto kommen, werden gebeten, am Gymnasium oder am Bahnhof zu parken.