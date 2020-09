Indersdorf kommt „Zurück ins Leben“

Jedes Jahr seit 1993 ruft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am zweiten Sonntag im September bundesweit einen „Tag des offenen Denkmals“ aus. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Chance Denkmal, Erinnern, Erhalten, Neu entdecken“. Auch das Augustiner-Chorherren-Museum in Indersdorf nahm den Tag des offenen Denkmals zum Anlass, um nach einer halbjährigen Pause wieder zu öffnen. Zudem wurde die Ausstellung „Zurück ins Leben“ eröffnet.

Indersdorf – Bei hochsommerlichen Temperaturen konnte auf dem Vorplatz zum Museum die Sonderausstellung „Zurück ins Leben“ eröffnet werden. Rund 50 Besucher nahmen auf Sitzplätzen im Freien Platz, um den Grußworten und der sie begleitenden Musik zu lauschen.

Der Vorsitzende des Indersdorfer Heimatvereins, Anton Wagatha, zeigte sich erfreut und erleichtert, dass das Museum nach der langen Pause nun unter den gegebenen Hygienevorschriften „endlich wieder geöffnet werden konnte“. Dem schloss sich Bürgermeister Franz Obesser an, der allen Verantwortlichen seinen Dank aussprach, dass die bereits in den USA und in Israel gezeigte Ausstellung nun auch in Indersdorf zu sehen sei.

Kreisheimatpflegerin Dr. Birgitta Unger-Richter bezeichnete Ort und Zeitpunkt der Eröffnung als durchaus passend: Die Ausstellung in einem Denkmal, verbunden mit dem Thema „Zurück ins Leben“, sei in der Lage, durch die, in den vergangenen Monaten erfahrenen Veränderungen unserer derzeitigen Lebensumstände, zusätzlich Verständnis für die Bedrängnisse vor 75 Jahren zu wecken.

Zeitgeschichtsforscherin Anna Andlauer ging auf die Inhalte ihrer Ausstellung ein und schilderte die Leistungen der Betreuer des UN-Kinderzentrums, die den traumatisierten Kindern wieder einen Weg zurück ins Leben möglich machten. Leider seien aktuell wieder viele Kinder in den Flüchtlingslagern, wie im griechischen Moria, in einer ähnlichen Lage. „Ihnen könnte jedoch geholfen werden, wie die Lebensläufe der ehemaligen Überlebenden des Holocaust, die oftmals in Indersdorf zu Gast waren, zeigten“, betonte Andlauer.

Die von Indersdorfer Schülern zusammengestellte Dokumentation, die im Rahmen eines P-Seminars Biografien dieser Kinder lebendig gemacht hatten, ist ebenfalls Teil der Sonderausstellung.

Sehr bewegend war der Vortrag von Jutta Lechtenberg-Diehl und Corinna Barth, die das eigens zur Ausstellung in Israel komponierte Lied „Burning“ vortrugen. Heiter klang die Vernissage mit jüdischen Liedern, begleitet von Gottfried Biesemann am Akkordeon, aus.

Viele Interessierte kamen auch zum alten Friedhof an der Maroldstraße, wo viele Kinder während der Nazi-Zeit und auch noch kurz danach beerdigt wurden.