600 zusätzliche Betten bis Jahresende

Indersdorf

Der Landkreis plant Notunterkünfte für Flüchtlinge in Zelt und weiteren Containern.

Indersdorf – Die geplante Zeltunterkunft für Flüchtlinge und Asylsuchenende im Indersdorfer Gewerbegebiet (wir berichteten) soll bis spätestens Mitte Juni eröffnet werden. Dies hat das Dachauer Landratsamt gestern mitgeteilt. 100 Personen sollen dort Platz finden.

Wie das Landratsamt weiter ausführt, sollen bei der Gestaltung dieser ersten Zeltunterkunft im Landkreis „die Erfahrungen aus der Unterbringung in der Steinstraße in Dachau sowie in der Notunterkunft in Hebertshausen eingebracht werden“. Dies bedeute: Die geplanten 100 Betten werden in Vierergruppen organisiert. In einem separaten Catering-Bereich werden dreimal täglich Mahlzeiten angeboten. Ein Security-Team ist durchgehend vor Ort, und die Caritas ist mit der Asylsozialberatung sowie anderen Fachdiensten Ansprechpartner für alle sozialen Belange der Bewohner.

Drei Monate soll das Zelt dann betrieben werden; maximal eine Verlängerung des Zeltbetriebs um weitere drei Monate gesteht der Gesetzgeber den Landkreisen zu.

Ob der Plan, die Zeltunterkunft bereits im September wieder schließen zu können, aufgeht, können die Verantwortlichen im Landratsamt aktuell noch nicht sagen. Ziel sei jedoch, „zumindest vorerst keine weiteren Turnhallen für die Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen blockieren“ zu müssen.

600 weitere Betten für Flüchtlinge will der Landkreis bis Jahresende zur Verfügung stellen – sei es in neu zu errichtenden Containeranlagen, oder in kleineren, angemieteten Objekten. Das Zelt in Indersdorf sei hierbei eine hilfreiche „Zwischenlösung“, um „mögliche Verzögerungen bei der Fertigstellung und dem Umzug zu überbrücken“. dn