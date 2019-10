Diskussion über Tierheim-Zuschuss

Das Dachauer Tierheim will ein Multifunktionsgebäude bauen und braucht dafür finanzielle Unterstützung. Einige Indersdorfer Gemeinderäte sahen den Zuschussantrag auch kritisch.

Indersdorf – Findet jemand in Indersdorf eine verletzte Katze, ruft er: das Dachauer Tierheim. Treibt sich in Niederroth ein entlaufener Hund herum und lässt sich nicht einfangen, hilft: das Dachauer Tierheim. Auch, wenn Hirtlbacher, Ainhofer oder Glonner tote Tiere finden, oder Haustiere vermissen, rufen sie oft: das Dachauer Tierheim. Jetzt braucht das Tierheim die Unterstützung der Kommune, wie sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte.

Der Tierschutzverein braucht Geld, um ein neues Multifunktionsgebäude zu bauen. Eigentlich müsste sich jede Gemeinde selbst um Fundtiere kümmern – doch die Landkreisgemeinden haben eine entsprechende Vereinbarung mit dem Dachauer Tierschutzverein. Die Gemeinde Indersdorf beteiligt sich an den laufenden Kosten des Tierheims im Jahr mit 1,50 pro Einwohner. Doch um alle Tiere auch weiterhin gut unterbringen zu können, braucht das Tierheim: mehr Platz (wir haben berichtet). Deshalb plant es schon seit Längerem eine Erweiterung.

Das geplante Multifunktionsgebäude wird laut Tierheim 950 000 Euro kosten, derzeit gebe es laut Verwaltung eine Finanzierungslücke von rund 150 000 Euro. Doch für die restliche Finanzierungslücke ist der Verein auf Hilfe von den Gemeinden angewiesen. Bürgermeister Franz Obesser erklärte in der Sitzung, dass sich alle Bürgermeister der beteiligten Kommunen darauf verständigt haben, für den Neubau einen Zuschuss von einem Euro pro Einwohner zu geben. Im Indersdorfer Fall wären das laut Obesser 10 489 Euro.

Im Jahr 2011 unterstützte die Gemeinde den Bau des neuen Katzenhauses ebenfalls mit einem Zuschuss von einem Euro pro Einwohner. Andreas Geier (Bürgerblock Niederroth) schlug vor, wieder so zu verfahren: „Das war damals eine gute Lösung. Das sollten wir jetzt wieder so machen.“ Auch Paul Böller (Umweltdenken) betont: „Das sollten wir unterstützen, das ist eine gute Sache!“

Nicht einverstanden mit dem Zuschuss war Florian Ebner (EHW). Ihm fehlte es an Informationen: „Ich wollte Daten haben – sind das nur Tiere aus unserem Land, die dort untergebracht sind, oder auch Tiere aus dem Ausland? Ich hab’ diese Daten nie bekommen, also stimme ich nicht zu.“

Auch Hans Lachner fehlte es an Infos: „Es wäre schön, einen Plan zu sehen, was die da für eine Million bauen. Das sind Baukosten ohne Grundstück – da kann man Wohnungen dafür bauen!“

Als völlig ungerecht empfand diese Vorwürfe Hubert Böck (SPD). „Das Tierheim hat ja angeboten, uns Informationen zukommen zu lassen. Wir haben sie ja nur nicht eingeholt“, sagte er. Böck schlug vor, das nachzuholen. Auch Franz Obesser pflichtete bei: „Wir besorgen den Plan und legen den nochmal vor. Man darf nicht vergessen, hier werden 800 000 Euro selbst finanziert!“

Manfred Pohl war zwar für den Zuschuss, ärgerte sich aber über zwei Dinge im Zusammenhang mit dem Tierheim. „Zum einen habe ich schon oft gehört, dass Menschen, die an einer Straße wohnen, kein Tier aus dem Dachauer Tierheim bekommen und aufnehmen dürfen.“ Zudem findet er es nicht gut, dass „die Allgemeinheit dafür aufkommen muss, wenn sich Menschen Tiere, zum Beispiel aus dem Ausland, holen und dann aussetzen“. Gegen die Stimmen von Florian Ebner, Helmut Ebert (FW) und Charlie Böller (CSU) entschieden sich die Kommunalpolitiker mehrheitlich für den Zuschuss an den Tierschutzverein.