Zwei seltsame Jahre enden mit einem Fest

Die Fachoberschule Indersdorf feierte im Klostergarten die Verabschiedung von 44 Abschlussschülern.

Indersdorf – „Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit“ – und es werde immer jemanden geben, der einen übertrifft und der einem dann einen Grund gibt, unzufrieden zu sein. Tobias Draxler, Schulleiter der Fachoberschule (FOS) der Erzbischöflichen Fachoberschule Vinzenz von Paul in Indersdorf, zitierte den dänischen Philosophen Søren Kirkegaard bei der feierlichen Zeugnisverleihung im Klostergarten.

Zwei Jahre hatten sich die Schüler der FOS auf den Abschluss zu ihrem Fachabitur vorbereitet. Draxler konnte 44 Absolventen gratulieren.

+ Mit einem stimmungsvollen Festakt sind im Indersdorfer Klostergarten 44 FOS-Absolventen verabschiedet worden. © Roswitha Höltl

Der Schulleiter ging in seinem Rückblick auf ein „Vergleichen“ sehr deutlich ein, und er musste zugeben, dass derartiges Vorgehen in der Tat unzufrieden machen kann. Welche Strategien helfen in diesem Fall?, fragte er sich: „Schönreden? Die Thematik wegdrücken? Oder das Trotzdem?“ Keiner dieser drei Ansätze sei grundlegend falsch, aber alle können in seinen Augen letztendlich nicht überzeugen. Für ihn ist ein Vergleichen durchaus überlegbar, aber nicht um zu bewerten, sondern nur um etwas besser zu verstehen.

Zwei ungewöhnliche, schwierige und seltsame Jahre

Die vergangenen zwei Jahre seien ungewöhnlich, schwierig und auch seltsam gewesen aber auch ein persönlicher Erfolg für einen jeden. Zudem habe sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl trotz aller Widrigkeiten entwickelt. Der Abschluss sei etwas Herausragendes und Wertvolles, was Bestand haben wird. Diese zwei Jahre an der Schule sollen nicht mit „bösen Corona-Erinnerungen“ einhergehen, sondern für alle eine Bereicherung sein, an die sie auch gerne zurückdenken werden.

Wie gut der Notendurchschnitt auch ausgefallen ist, am Ende hat man die Freude in den Gesichtern der Absolventen gesehen. Vier von ihnen wurden für ihre hervorragenden Leistungen besonders geehrt. Die Besten waren Anja Mayriedl mit 1,49 und Nicola Auracher, Theresa Nefzger und Marie Schär, die alle mit einem Schnitt von 1,73 abgeschlossen haben.

Eine unvergessliche Zeit geht zu Ende

Jetzt stellt sich für viele wieder die Frage: Was willst du werden? Hier haben die Schülersprecher Lara Turba und Gabriela Schuhmacher in ihrer humorvollen Abschlussrede eine ganz einfache Antwort gefunden: „Lehrer kann man immer werden!“ Viel gelernt habe man in den beiden Jahren. Mittlerweile sei den Absolventen gar nicht mehr klar, dass sie früher so manches nicht verstanden hatten, dagegen seien „die Kenntnisse über die Vollkostenrechnung und Polynomdivision“ weiterhin ausbaufähig. Lara Turba und Gabriela Schuhmacher sagten im Namen aller Absolventen ein riesiges Dankeschön für die vielen entstandenen Freundschaften, für die Unterstützung durch die Lehrer und für eine unvergessliche Zeit. „Die Schulzeit ist die schönste Zeit im Leben“ – und dieser Satz beschreibt für alle die zwei Jahre Fachoberschule sehr treffend.

Musikalisch umrahmt wurden die Andacht und die anschließenden Feierlichkeiten von Maria Sailer, Julia Mayrhofer, Christina Groß und Sebastian Kriegl.

Roswitha Höltl