Viele der Geschichten sind schon fast vergessen. Es sind die Geschichten der Menschen, die vor über 70 Jahren mit nichts als einer 50 Kilogramm schweren Kiste und ein paar Habseligkeiten in Niederroth gelandet sind. Ohne Dach über dem Kopf, ohne zu wissen, wie es weitergeht.

Niederroth – Über das Schicksal dieser Menschen, über ihre Träume und den weiteren Werdegang ihrer Familien berichtet der zweite Band der Niederrother Dorfchronik. „Niederroth. Die Zeit nach 1945. Die Heimatvertriebenen kommen“, lautet der Titel des Buches, das im Dezember erscheinen wird.

Die Idee dazu hatte vor fünf Jahren Sepp Mertl (76). Er brachte gemeinsam mit einigen Mitstreitern schon 1995 eine Chronik über Niederroth heraus. „Damals ging es um die Familien und die Grundstücke um 1900“, erklärt er. Der neue Band ist die Fortsetzung davon. Mertls Frau ist selbst eine Heimatvertriebene, zunächst arbeitete er nur deren Geschichte für die Familienchronik auf. „Dann kam ich auf die Idee, das Thema auszuweiten.“

Hinter dem Buch steckt riesen Aufwand, rund zehn Niederrother halfen mit. Zunächst sammelte die Gruppe unzählige Daten. Dabei entstand sogar noch ein zweites Projekt. „Wir haben noch einen Band mit Sterbebildern herausgebracht, weil wir so viel Material beieinander hatten“, erzählt Sylvia Becker (55), die ursprünglich aus Rheinland-Pfalz stammt (wir berichteten). Auch wenn sie keine familiären Beziehungen zu Niederroth in der Nachkriegszeit hat, war sie sofort bei dem Projekt dabei. „Nicht nur Einheimische, auch Neubürger, die sich im Ort integrieren möchten, profitieren von so einer Chronik“, sagt sie. „Für mich ist es sehr interessant zu sehen, wie die verschiedenen Familien zusammen gehören.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Niederroth durch die Vertriebenen extrem gewachsen: Waren es 1939 noch 312 Einwohner, waren es 1950 schon 547. „Wir haben 88 Namen von Vertriebenenfamilien herausgefunden“, sagt Sepp Mertl. Viele der Familien leben heute noch in Niederroth, andere sind weggezogen. Trotzdem konnte ein Großteil von ihnen ausfindig gemacht werden. Rund 70 waren bereit, ihre Geschichte zu erzählen.

Das Ehepaar Anton (75) und Regina Keil (74), die beide selbst als kleine Kinder als Flüchtlinge in den Ort gekommen waren, führten Interviews mit den Vertriebenen beziehungsweise deren Nachkommen. „Die meisten waren sehr offen dafür“; sagt Regina Keil. „Viele haben auch ihre Bilder bereitgestellt.“

In der Chronik findet man aktuelle Familienfotos und historische Abbildungen. Nachdem die Flüchtlinge in Niederroth angekommen waren, wurden sie zunächst in den Bauernhäusern einquartiert. „Am Anfang war nicht jeder freundlich“, erinnert sich Regina Keil. „Da konnte es schon passieren, dass man als Kind als ‚Flüchtlingsmatz’ beschimpft wurde.“ Das hätte sich jedoch schnell gelegt: „Sobald die Einheimischen gemerkt haben, dass es fleißige Leute waren, wurde es besser“, sagt sie. Schnell freundeten sich die Kinder der Vertriebenen mit den Niederrother Kindern an.

Eine schöne Kindheit hätten sie alle miteinander gehabt, sind sich Anton und Regina Keil sowie Sepp Mertl einig. „Wir hatten zwar nicht viel“, sagt Anton Keil. „Aber wir waren frei. Wir haben im Bach und im Weiher gebadet, im Wald gespielt, und wenn wir bei einem Bauern die Kühe gehütet haben, gab es manchmal eine Dampfnudel mit Apfelmus zu essen.“ Viele solcher Erinnerungen sind in dem Buch nachzulesen. Es wird auch beschrieben, wie die Vertriebenen in den 50er Jahren ein Stück Land in der sogenannten Loamgrube bekommen haben. „Dort gab es nur Schutt, Geröll und Wasser“, erinnert sich Anton Keil. Doch die Leute packten an, sie bauten zuerst Baracken, später dann Häuser. Anton Keils Eltern führten eine Gaststätte in der Loamgrube, in der oft die Traditionen aus der alten Heimat gepflegt wurden. Am ersten Mai beispielsweise hatten die Egerländer einen besonderen Brauch: Ein paar Tage vorher stellten sie einen Baum auf, dessen Stamm dann am 1. Mai wieder zerschnitten wurde. Dazu führten sie ein Theaterstück auf. „Es war ein richtiges Spektakel“, erinnert sich Anton Keil. Heute aber weiß in Niederroth fast niemand mehr davon. Mit der neuen Chronik soll sich das ändern.

Vorbestellen

Der zweite Band der Niederrother Dorfchronik „Niederroth. Die Zeit nach 1945. Die Heimatvertriebenen kommen“ erscheint Anfang Dezember. Bereits jetzt sind Vorbestellungen bei Familie Mertl (0 81 36/12 96) oder Familie Keil (08136/12 02) möglich. Das Buch umfasst 232 Seiten und kostet 48 Euro. Wer bis Donnerstag, 15. November, ein Buch vorbestellt, bekommt es für 45 Euro.