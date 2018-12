Das Niederroth der Nachkriegsjahre

Sie kamen nach dem Krieg zu Tausenden aus dem Osten. Mit der Zeit wurden aus Flüchtlingen Nachbarn: Der zweite Teil der Niederrother Ortschronik befasst sich vor allem mit den Nachkriegsjahren.

Niederroth – Der Arbeitskreis „Dorfchronik Niederroth“ hat den lang erwarteten zweiten Band der Ortschronik bei einer kleinen Feierstunde in weihnachtlichem Ambiente präsentiert. Der neue Band trägt den Titel: „Niederroth, ein Dorf im Dachauer Land. Die Zeit nach 1945, die Heimatvertriebenen kommen.“

Das neue Buch hat, ebenso wie der vor 23 Jahren erschienene erste Band, das Format 22,5 mal 26 Zentimeter. Es ist 232 Seiten stark, hat einen stabilen Einband und eine langlebige Fadenheftung.

Der Band befasst sich mit dem Eintreffen der Heimatvertriebenen, deren Aufnahme bei der Niederrother Bevölkerung und der Einquartierung in den Höfen. Er beschreibt, wie aus den zwangszugeteilten Vertriebenen, die mittellos im Ort ankamen, allmählich einfach neue Niederrother wurden und begleitet die Geschichten vieler Familien durch die Jahrzehnte, zum Teil bis in die Gegenwart. Einführende Kapitel skizzieren die verlorene Heimat und auch die Mundart der Vertriebenen, aber auch ein paar Details der ersten Jahre am Ort, als die ersten Häuser gebaut wurden, sich das Brauchtum der alten Heimat mit dem der neuen Heimat mischte und die Ortsvereine einen wesentlichen Beitrag zur Integration der Neuankömmlinge leisteten. Dass diese Integration gelungen ist, sieht man schon daran, dass in den ehemaligen Siedlungsgebieten nun Alt- und Neubürger bunt gemischt zusammenwohnen und auch die Familien zum Teil aus Alt- und Neubürgern bestehen.

Darüber hinaus finden sich im Werk die sehr persönlichen Erinnerungen von Lorenz Hoffleisch an seine Jugendzeit mit der heimatvertriebenen Großmutter, und von Schorsch Hefele, einem Niederrother, der seit seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft bis zu seinem Lebensende eine wichtige Figur in der Niederrother Vereinslandschaft war. Ein kurzer Blick in die Kriegszeit erzählt die Geschichte eines jüdischen Mädchens, das auf dem Hof der Familie Gailer Unterschlupf fand und so der Verfolgung entging.

Der Arbeitskreis ist froh, dass das Werk nach fünfjähriger Arbeit und Kosten von knapp 10 000 Euro nun abgeschlossen ist. Die Recherchen der letzten Jahre lagen zu einem großen Teil in den Händen von Anton und Regina Keil, die unermüdlich Kontakte suchten und um Informationen und Bildmaterial baten. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Band nun über 200 Seiten hat. Die redaktionellen Arbeiten übernahm Sylvia Becker. Aus den vielen Stichworten und Daten formulierte sie die fertigen Texte.

Helmut Filtz war für die Bild- und Textverarbeitung zuständig. Teilweise musste er zaubern, denn nicht alle Bildvorlagen waren von guter Qualität. Nach etlichen Jahrzehnten kann schon mal ein Fleck oder ein Kratzer auf einem Bild sein, und manchmal gab es auch nur Scans, weil die eigentlichen Bilder bei weit entfernt wohnenden Angehörigen aufbewahrt sind. Koordinator, Hersteller und Layouter war Sepp Mertl.

Wer neugierig geworden ist und vielleicht noch das etwas andere Geschenk für Weihnachten sucht, kann noch zugreifen: Solange der Vorrat reicht, ist das Buch für 45 Euro bei den Familien Keil (Telefon 0 81 36/1202) und Mertl (0 81 36/1296) erhältlich.

Es gibt auch noch einige wenige Bücher des ersten Chronikbands. Außerdem bietet der Arbeitskreis ein Erinnerungsbuch mit 1000 Bildern verstorbener Niederrother Mitbürger an. dn

Fünf Jahre

Recherche