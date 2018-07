Markus Söder in Hebertshausen: Wogen glätten an der Basis

Ministerpräsident Markus Söder kommt am Donnerstagabend nach Hebertshausen. Ob er auf den Brandbrief von Bürgermeister Richard Reischl eingehen wird, bleibt abzuwarten. Reischl erwartet, dass er das Thema professionell vom Tisch räumen wird.

Hebertshausen – Unermüdlich tourt Ministerpräsident Markus Söder durch den Freistaat. Seine Botschaft ist dabei stets die selbe: „Die CSU steht geschlossen!“

Dass dies nicht so ist, wird Söder heute Abend in Hebertshausen erfahren müssen. Bürgermeister Richard Reischl hatte in einem auf Facebook veröffentlichten Brandbrief in der vergangenen Woche gemahnt, dass der CSU das „C“ im Namen langsam abhanden komme (wir berichteten). Man müsse, so Reischl, „a bissl mehr Anstand zeigen. Und vielleicht auch wieder Dinge bewegen, die uns hier in der Gemeinde, in ganz Bayern, zum Vorteil sind und uns helfen“.

1320 Kommentare bekam Reischl nach eigenen Worten auf seinen Brief, nur 30 davon seien negativ gewesen. „Interessant“ fand der 41-Jährige beim Blick auf das positive Feedback vor allem „die wirklich hohe Quote an Antworten von CSU-Mandatsträgern“, darunter „Gemeinderäte, Bürgermeister, Landräte bis zu ehemaligen Ministern in Bayern mit dem Tenor: Vielen Dank“! Mit seiner Kritik am Rechtsruck der CSU, glaubt Reischl, habe er vielen Menschen aus der Seele gesprochen.

Dass Söder dezidiert auf seinen Standpunkt eingehen wird, glaubt der Hebertshauser Bürgermeister dennoch nicht. Der Ministerpräsident werde „das Thema sehr professionell vom Tisch räumen“.

Die Bierzeltrede Markus Söders, der anlässlich des 115. Jubiläums des örtlichen Burschen- und Mädchenvereins nach Hebertshausen kommt, beginnt um 19.30 Uhr. Zelteinlass ist um 18 Uhr, ab 18.30 Uhr sprechen Vorsitzender Philipp Winkler und Bürgermeister Richard Reischl.

zip