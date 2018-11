Max Patzelt ist neuer Chef der Freien Wähler in Schwanhausen

Neuwahlen bei Jahresversammlung

Max Patzelt ist neuer Vorsitzender der Freien Wähler in Schwabhausen. Bei der Jahresversammlung des Ortsverbands, die traditionsgemäß im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen stattfand, wurde er einstimmig gewählt und tritt damit die Nachfolge von Harald Jörg an, der die Geschicke des Ortsverbandes in den vergangenen zehn Jahren geleitet hat.