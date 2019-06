Nach 100 Jahren:  Kramerladen in Ebertshausen schließt für immer

Mehr als 100 Jahre lang befand sich die Ebertshausener „Kramerei Pitschi“ in Familienbesitz und war eine Bereicherung für den Ort. Jetzt schließt der kleine Laden seine Türen für immer – eine Ära geht zu Ende.

Ebertshausen – Seit ihrer Heirat mit Johann Pitschi 1959 war Irmgard Pitschi die Kramerin von Ebertshausen. All die Jahre hat sie diese Arbeit sehr gern gemacht, hatte immer ein offenes Ohr für ihre Kunden und war zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde.

+ Beim Abschiedsfest: Irmgard Pitschi (sitzend in der Mitte) umgeben von ihrer großen Familie. © hb

Nach fast 60 Jahren Betriebszugehörigkeit hat sie nun in ihrer Rede beim Abschiedsfest darum gebeten, in den Ruhestand gehen zu dürfen. Sie bedankte sich bei ihrer Familie, bei den Kunden, die es mit ihr „ausgehalten“ haben und ihr bis zuletzt treu waren. Ein großes Glück war natürlich, dass sie gesundheitlich so lange durchhalten konnte.

Zur Verabschiedung kamen etwa 60 Gäste und feierten bei herrlichem Wetter mit ihrer Kramerin ein wunderschönes Fest. Eine besondere Überraschung war der Auftritt der Blaskapelle Sittenbach. Und wer wollte, konnte sich nochmal im Laden umschauen und sogar etwas von den Restbeständen einkaufen.