Meister-Möbel nach Maß selber planen: Schreinerei Benno Huber

Maßküchen auch für ungewöhnliche Räume: ein Meisterwerk der Petershausener Innungsschreinerei Benno Huber. © Schreinerei Benno Huber

110 Jahre Schreiner-Tradition in Petershausen - Benno Huber setzt seit Kurzem den „Möbelplaner“ ein, ein einfaches Online-Tool für Kunden.

Petershausen – Es ist kinderleicht: Die Online-Planung des neuen Zwei-Meter-Regals im Buchen-Outfit dauert keine fünf Minuten, eine neue Garderobe für den Flur kaum länger. Wer sich das Wohnzimmer neu einrichten will oder seine Küche planen, sollte freilich mehr Zeit investieren. Klar, schließlich will vieles bedacht sein. Aber der „Möbelplaner“, der dabei hilft, macht die Sache fast zu einem Kinderspiel. Und außerdem noch Spaß.

Der Möbelplaner beweist: Handwerks-Qualität ist wettbewerbsfähig und nachhaltig

Der „Möbelplaner“ ist ein einfach zu bedienendes Online-Tool, das die Petershausener Traditionsschreinerei Benno Huber seit kurzem für ihre Kundinnen und Kunden einsetzen. Es ist auf der Homepage der Schreinerei zu finden. „Manche Menschen meinen, ein Möbel-Schreiner sei viel zu teuer“, erzählt Betriebsleiter Christian Göttler-Huber. Denn beim Möbelkonfigurator der Schreinerei Huber hat man den Preis immer im Blick.

Der große Vorteil der Petershausener: „Wir liefern echte Schreiner-Qualität!“, betont seine Frau Anna Lena Huber, Junior-Chefin und Schreinerin mit Bachelor-Grad. Sie erläutert: „Das heißt, wir fertigen bei uns in Petershausen und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, bis zum Aufbau.“ Nachhaltiger Meister-Service aus der Nachbarschaft.

Setzen auf Innovation und Tradition: Anna Lena Huber, Schreinerin mit Bachelor-Grad (Fach Engineering), und ihr Mann, Schreinermeister und Betriebsleiter Christian Göttler-Huber. © Schreinerei Benno Huber

Der Möbelplaner macht‘s möglich: komplette Wohnwelten zu Hause entwerfen

Der Möbelplaner der Schreinerei Huber erlaubt nicht nur die Planung von einzelnen Möbeln, sondern auch das Design eines kompletten Wohnzimmers oder Schlafzimmers, der Kinderzimmer, eines Arbeitszimmers oder sogar einer Küche. Die Liste ist lang: Sie findet sich unter dem Menüpunkt „Wohnwelten“ des Möbelplaners auf der Homepage der Petershausener Schreiner. Neben der „Möbelwelt“ und der „Wohnwelt“ bietet der Möbelplaner auch noch eine „Inspirationswelt“ an, in der sich Wohn-Ideen und ungewöhnliche Lösungen finden lassen. Für ein Appartement in der Stadt wie für ein Ein-Familien-Haus auf dem Land.

Planung leicht gemacht: eine edle Benno-Huber-Küche. © Schreinerei Benno Huber

Der Möbel-Planer-Projektablauf: Planen, Prüfen, Fertigen, Aufbau

Im ersten Schritt erfolgt die Planung. An deren Ende werden die Pläne online an die Schreinerei übertragen. Die Huber-Fachleute verschicken ein unverbindliches Angebot. Auf Wunsch überprüfen sie Ihre Planungen vor Ort, um jedes Risiko einer Fehlplanung auszuschließen. Anschließend werden die Möbel in Petershausen gefertigt. Echte Meisterarbeit, zum Teil von Hand, zum Teil mit modernster Technologie gefertigt. Mit regionalen Materialien, nachhaltig und umweltbewusst. Die Lieferung und Montage erfolgt nach Absprache.

Wir fertigen regional. Unsere Arbeits- und Lieferwege sind kurz, also gut für die Umwelt.

Der „Möbelplaner“ wurde vom Tiroler Holzspezialisten Egger entworfen und speziell für mittelständische Handwerksbetriebe wie die Schreinerei Benno Huber konfiguriert.

Meisterschreinerei mit 110-jähriger Geschichte

Die Schreinerei Benno Huber ist ein echter Familienbetrieb, der schon seit 1912 in Petershausen tätig ist, mittlerweile in fünfter Generation. Mit rund 17 Mitarbeitern zählt die Schreinerei nicht nur zu einer der größten des Landkreises Dachau, sondern in der gesamten Region. Der Petershausener Meisterbetrieb stellt Maßmöbel aus unterschiedlichsten Qualitätshölzern her, entwirft und realisiert ganze Küchen oder komplette Schlafzimmer. Das Huber-Spezialistenteam ist Mitglied in der Dachauer Schreiner-Innung und mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, der derzeit drei Auszubildende für den abwechslungsreichen und vielseitigen Beruf des Schreiners fit macht. (kra)

Traditionsbetrieb mit 110-jähriger Geschichte: der Stammsitz der Schreinerei Benno Huber in der Petershausener Flurstraße 16. © Schreinerei Benno Huber

Kontakt

Schreinerei Benno Huber GmbH

Flurstraße 16

85238 Petershausen

Tel.: 08137 3416

Fax: 08137 2453

E-Mail: info@benno-huber.de

Webseite: www.benno-huber.de