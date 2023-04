Mit BG Camperworld den optimalen Urlaub planen

Bei der BG Camperworld können Fahrzeuge in allen Größenordnungen gemietet oder gekauft werden. © BG Camperworld

Mit idealem Wetter eröffnete die BG Camperworld by Bayerngarage die Saison mit einer umfassenden Ausstellung. Zahlreiche interessierte Besucher informierten sich über das umfangreiche Angebot an Campingbussen und Wohnmobilen in der Gewerbestraße 26 im Markt Indersdorfer Gewerbegebiet.

Ein umfassendes Angebot

Zur Erfüllung jedweder Urlaubswünsche stehen in Indersdorf bei der BG Camperworld Fahrzeuge in allen Größenordnungen bereit. So können für jeden individuellen Roadtrip die perfekten Reisegefährten gemietet oder gekauft werden. Seit etwa einem Jahr bietet der Vertragshändler für Dethleffs und Sunlight ein umfassendes Angebot an neuen und gebrauchten Reisemobilen, Wohnmobilen und Campern. Sie finden kompakte und wendige Fahrzeuge mit einer Länge von 5,95 m bis zum Luxusliner mit einer Länge von 8,86 m. Es stehen Fahrzeuge mit bis zu sechs Sitz- und Schlafplätzen zur Verfügung.

Bei der BG Camperworld finden Sie das richtige Wohnmobil für Ihren Traumurlaub. © BG Camperworld

Darüber hinaus werden diverse Servicemöglichkeiten für Camper und Wohnmobile aller Marken angeboten. Dies beinhaltet Gas- und Dichtigkeitsprüfungen, Inspektion oder auch die Nachrüstung von Zubehör. In der eigenen Werkstatt werden die Fahrzeuge gewartet, repariert oder nach Wunsch umgerüstet. Ob Standheizung für kalte Tage oder Zusatzfenster – Sie brauchen sich nicht über fehlende Konfigurationen ärgern. Bei BG Camperworld erhalten Sie solche Nachrüstungen und Sonderausstattungen nach Ihren Bedürfnissen. Alle fälligen Wartungsaufgaben inklusive TÜV-Hauptuntersuchung (HU), Abgasuntersuchung (AU) und nach Rücksprache mit Ihnen gleich die Behebung aller eventuellen Mängel sind hier möglich. Ob Innenreinigung, Handwäsche, Keramikversiegelung oder Hochglanzpolitur – hier wird Ihr mobiles Hotel mit den passenden Pflegeprogrammen behandelt. Wenn Sie Ihr Wohnmobil wieder in neuem Glanz erleben wollen, werden Lack, Innenraum, Kunststoff, Polster und Felgen poliert, ausgebessert, repariert und fast der Werkszustand Ihres Campers wiederhergestellt.

Wenn Sie zum ersten Mal mit einem Wohnmobil verreisen, erhalten Sie umfassende Informationen. © BG Camperworld

Für Sie das richtige Fahrzeug

Das freundliche und kompetente Team berät Sie gerne bei der Auswahl Ihres Urlaubswunsch entsprechenden Fahrzeuges.

Ob als Profi oder als Wohnmobileinsteiger, bei der BG Camperworld finden Sie das richtige Wohnmobil für Ihren Traumurlaub. Die Fahrzeuge sind technisch einwandfrei, tip-top sauber und maximal ein Jahr alt, Ersatzfahrzeuge maximal zwei Jahre. Alle Mietfahrzeuge sind mit neuesten Euro 6 Motoren ausgestattet. Auch Wohnmobile mit Automatik stehen zur Verfügung. Alle Wohnmobile sind als gewerbliche Selbstfahrermietfahrzeuge versichert und somit jährlich TÜV-geprüft. Reisemobile bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen können mit dem B Führerschein gefahren werden. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen benötigen Sie einen Führerschein mindestens Klasse 3 oder C 1. Auch für den Urlaub mit Hund stehen einige Wohnmobile im Angebot. Bitte fragen Sie rechtzeitig, wenn Sie planen, mit Hund zu verreisen. Wenn Sie sich zum ersten Mal auf das Abenteuer Urlaub auf vier Rädern einlassen, erhalten Sie umfassende Informationen, um Anfängerfehler zu vermeiden.

Neugierig geworden? Urlaubspläne gefasst?

Informieren Sie sich bei der BG Camperworld by Bayerngarage und ergänzen Sie Ihre Urlaubsvorstellungen mit einem schicken Wohnmobil oder Campingbus.

BG Camperworld GmbH

Gewerbestr. 26

85229 Markt Indersdorf

Telefon: 08136 / 30 895 700

E-Mail: info@camperworld.bayern

Web: www.bg-camperworld.de