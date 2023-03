Die Einbrecher kamen mit dem Zug

Von: Angela Walser

Teilen

Ein rumänisches Diebesduo sucht mehrere Häuser in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau und Erding heim. © Silas Stein/dpa

Schmuck, Bargeld, Münzsammlungen und Musikinstrumente hat ein Diebes-Duo in Häusern auch im Landkreis Dachau erbeutet.

München – Den Herbst/Winter 2021/22 werden manche Hausbesitzer in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau und Erding nicht vergessen. Als sie heimkamen, standen ihre Türen offen, die Innenräume waren verwüstet, es fehlten Schmuck, Bargeld, Münzsammlungen und Musikinstrumente. Entwendet wurden sie von einem Diebes-Duo aus Rumänien.

Vor dem Landgericht beginnt Prozess gegen einen der Einbrecher

Am Montag begann gegen – zumindest – einen vor dem Landgericht München II der Prozess. Angeblich hatte der 51-Jährige, der aus Rumänien kam, nur aus purer Geldnot mitgewirkt. In Rumänien vermochte er angeblich seine Frau und seine erwachsenen Kinder nicht mehr ausreichend zu ernähren. Da kam ihm der Tipp eines Mitbewohners aus seinem Heimatdorf gerade recht. Mit einem Kleinbus fuhren die beiden Männer nach Deutschland. „Und wie kamen Sie zum Tatort?“, erkundigte sich der Vorsitzende Richter Martin Hofmann. „Mit dem Zug“, übersetzte die Dolmetscherin.

51-Jähriger will nur die Aufpasser-Rolle gehabt haben

Einer vorangegangenen Verteidiger-Erklärung zufolge hatte der 51-Jährige zumeist die Aufpasser-Rolle übernommen, während sein Kompagnon einbrach. Doch manchmal agierte der Spezl so laut, dass der Angeklagte ebenfalls ins Haus eilte und bei der Suche nach dem Diebesgut mithalf. Der potenzielle Partner sitzt in rumänischer Auslieferungshaft. Der 51-Jährige hingegen war im Sommer 2022 festgenommen werden. Spurenabgleiche aus einer anderen Straftat überführten ihn eindeutig. Drei von fünf angeklagten Taten wurden deshalb auch eingeräumt. In Jesenwang hatte das Duo Schmuck, Bargeld, eine Münzsammlung und ein Saxophon im Wert von 48 000 Euro gestohlen. Der Beuteschaden der Einbrüche in Pastetten, Bergkirchen, Kottgeisering und Schöngeising belief sich auf 95 000 Euro. Der Prozess dauert an.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.