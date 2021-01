Novelle löst keine Jubelschreie aus

Altomünster

Die Novelle der bayerischen Bauordnung hat beim Bauausschuss der Marktgemeinde Altomünster nicht eben Jubelschreie ausgelöst. Nicht nur, dass die Neufassung erst im Dezember 2020 in eine Satzung gegossen worden war und in den ersten Januartagen in der Verwaltung ankam, auch die kurzfristige Durchsetzung überraschte die Gremiumsmitglieder. Bereits am 1. Februar soll die neue Satzung in Kraft treten.