Die Band „Moi Et Les Autres“ begeistert beim Klosterhofkonzert

Ein wunderbares Klosterhofkonzert haben begeisterte Zuhörer vor den Toren des Birgittenklosters in Altomünster erlebt. Veranstalter war wie immer der Kulturförderkreis.

Altomünster – Das Konzert lebte auch diesmal wieder von der besonderen Atmosphäre, den mitsingenden Vögeln, den ersten Glühwürmchen, die zur Musik ihre Runden drehten, und der Abendstimmung. Und eine ziemlich frische Brise gehört zu diesem Konzert inzwischen auch dazu. Bedauerlich allerdings, dass nur wenige Musikbegeisterte diesen Abend miterleben wollten. Wer nicht kam, versäumte die Darbietungen von Deutschlands derzeit vielleicht bekanntester Swing-Chanson-Band „Moi Et Les Autres“, was übersetzt so viel heißt wie „Ich und die Anderen“.

Sängerin Juliette Brousset sorgt auf der Bühne für den zündenden Funken, sie haucht den Liedern in besonderer Weise Leben ein, mal melancholisch, dann wieder temperamentvoll, voller Heiterkeit und Liebe. Doch ihre Partner Erik am Akkordeon, Simon am Schlagzeug, Andre am Bass und David an der Gitarre standen ihr in nichts nach, und die Zuhörer spürten förmlich alle Feinheiten ihres Zusammenspiels heraus, ihre Spielfreude, ihre Musikalität. „Ich war schon immer neugierig“, behauptete Juliette, darum ging sie über die Grenze, um zu sehen, wie die Deutschen so sind, wie sie sprechen und deshalb sei sie heute nicht weniger gespannt, wie die Altomünsterer sind. Die machten auf jeden Fall mit, wo es gefragt war, sangen ein „Aah“ und ein „Mmh“ in allen Tonlagen, stimmten ein in den Sprechgesang „Bitte kein Regen“, was aber doch nicht ganz half, weil es die letzte halbe Stunde doch so leise vor sich hintröpfelte.

Da mussten sogar die empfindlichen Instrumente eingepackt werden. Nur noch zwei Gitarren begleiteten die Sängerin bei ihren französischen Chanson-Klassikern. Es gab Geschichten zu jedem Lied, wie die von der Fahrt mit der Metro von Paris, wozu alle Musiker auf den Gehäusen der Instrumente trommelten, dass wirklich der Eindruck entstand, man sitze in einem Zug. Es wurden die blauen Augen besungen und die Sorge um die Tochter, die zum ersten Mal alleine unterwegs ist.

Zur Zugabe, einem Lied über den Frühling, wurden noch einmal alle Instrumente ausgepackt, und Schlagzeuger Simon kam noch zu seinem Solopart. Einige Gäste wagten sogar ein Tänzchen dazu, ehe dann noch einmal mit tosendem Applaus die hervorragende Band entlassen wurde.