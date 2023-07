Glanzvolle Premiere des Hoftheaters Bergkirchens: Momo stellt sich den grauen Herren

Bergkirchen

Ein Gesamtkunstwerk über die Zeit: Der Theatersommer Bergkirchen 2023 in der Halle des TC Lauterbach ist mit der glanzvollen, vom Publikum bejubelten Premiere von „Momo“, dem Theaterstück nach dem Roman von Michael Ende in der Textfassung von Vita Huber, eröffnet.

Lauterbach - In der Inszenierung von Herbert Müller spielt das gesamte Ensemble des Hoftheaters Bergkirchen, allen voran Sarah Giebel in der Rolle der Momo und Ansgar Wilk als Friseur Fusi, der sich von den grauen Herren anstecken lässt und zu ihrem Boss mutiert.

Tobias Zeitz spielt Momos Freund Gigi. Als Tenor überrascht er zum Auftakt mit seinem Charme die Zuhörer, wenn er wie einst Adriano Celentano den unsterblichen Popsong „Azzurro“ ins Publikum schmettert. Der erste Teil der Aufführung findet nämlich als Schauplatz mit italienischem Flair im Amphitheater statt, wo Momo sich wohlfühlt, mit ihrem Freund Gigi und Straßenkehrer Beppo (Herbert Müller).

Sie liebt ihre Freunde, die Zeit für sie haben, denn „zuhören ist wichtig“. Aus der Halle in Lauterbach wurde ein richtiges Theater mit großer Bühne, aufwendiger Technik und Opera-Folie für die beeindruckenden Bildprojektionen der unterschiedlichen Welten, die Ulrike Beckers zum Stück entwarf. Max I. Milian komponierte eine neue Bühnenmusik mit zarten symphonischen Klängen, etwa wenn Momo die Stundenblume in Händen hält, und mit rhythmischen Themen, wenn die „Grauen“ in ihre heile Welt eindringen.

Die Titelrolle ist mit Sarah Giebel bestens besetzt. Glaubhaft und eindringlich verkörpert sie ihre Rolle, auch als die „Grauen“ auftauchen und Freundschaft keine Rolle mehr spielt, nur noch zählt, was du hast oder bist. Mit der überdrehten Puppe Bibigirl (herrlich gespielt Lisa Bales) kann sie keine Freundschaft schließen. Sie vertraut sich der Schildkröte Kassiopeia (Annalena Lipp) an. „Es ist eine andere Zeit geworden“, sagt diese.

Und dann kommt der elegant tänzelnde geheimnisvolle Meister Hora (Jessica Dauser) als Verwalter der Zeit ins Spiel. Nur mit einer einzigen Stundenblume und der Hilfe der Schildkröte Kassiopeia nimmt Momo den Kampf mit den Grauen auf, um ihren Freunden die Zeit der Muße, der Freude und der Geschichten zurückzubringen. In weiteren Rollen sind Annette Thomas, Julian Brodacz Jürgen Füser und Stephan Roth zu erleben.

Die Geschichte von Momo hat nichts an Aktualität verloren. Herbert Müller verweist auf die Suche nach einem sinnvollen Leben mit Blick auf ständiges Wirtschaftswachstum, Zerstörung der Umwelt und die negativen Auswirkungen auf das Sozialgefüge. Für die Zuschauer des aufgeführten Gesamtkunstwerks „mit einer Mixtur aus verschieden Sparten“ war es ein bezaubernder Sommerabend, der begeisterte und zugleich nachdenklich machte. Mit frenetischem Beifall bedankten sie sich bei den Akteuren für den Einfallsreichtum und die unbändige Spielfreude. Belohnt wurden sie mit einer Zugabe zum Mitsingen des unsterblichen Ohrwurms „Azzurro“.

Ingrid Koch