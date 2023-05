Schwerer Unfall: Motorradfahrer kollidiert bei Ainhofen mit BMW

Ein Motorrad und ein BMW sind auf der Dah 16 bei Ainhofen zusammengestoßen. © ost

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Pfingstsonntag bei Ainhofen ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ainhofen - Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ist es am Pfingstsonntag gegen 18.30 Uhr auf der DAH 16 gekommen, wenige Meter hinter dem nördlichen Ortsschild von Ainhofen. Der 61-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Dachau wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 61-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von Tafern in Richtung Ainhofen. In einer Kurve kam er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenspur und stieß dort frontal mit dem Pkw einer 19-Jährigen zusammen, so die Polizei. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall über den Pkw geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. Ihr Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Motorrad weist einen Totalschaden auf. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. dn