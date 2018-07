Vorgeschmack auf den Musikalischen Theatersommer in Bergkirchen

Einen Vorgeschmack auf den Musikalischen Theatersommer haben sich die Besucher in der sonntäglichen Premierenmatinee im vollen Hoftheater Bergkirchen geholt. Und sie waren begeistert.

Bergkirchen – Theaterleiter Herbert Müller, der die französische Komödie „Ein Florentiner Hut“ von Eugène Labiche mit der elektrisierenden Musik von Jaques Offenbach inszeniert, machte mit der Einführung auf die Entstehungsgeschichte, den kulturellen Hintergrund und die Stückausschnitte neugierig auf die Produktion, in der 14 Mitglieder des Ensembles und Gäste auf der Bühne stehen und dafür seit Wochen proben.

Wie die Vorbereitungen so ablaufen bei einem auf Perfektion bedachten Regisseur, schilderten Müllers Regieassistent Jonathan Kramer sowie die beiden Hauptdarsteller Ansgar Wilk und Helena Schneider, um die sich in der turbulenten Folge von Szenen alles dreht: Bonvivant Fadinard will das Mädchen vom Lande heiraten, ohne seine verflossenen Liebschaften zu vernachlässigen. Die auserwählte Helène ist zwar verliebt in einen Jüngeren, ist aber des Geldes wegen einer Heirat nicht abgeneigt.

Bürgerliche Moral ist in der Belle Époque im ausgehenden 19. Jahrhundert, der Zeit, in der die Pariser Vaudeville- Komödie spielt, außer Kraft gesetzt. Helena Schneider hat als ausgebildete Tänzerin auch die Choreografie in der spritzigen Inszenierung übernommen. Tobias Zeitz tritt als Sänger und Schauspieler in der Rolle des Pariser Bürgers Tardiveau auf und singt eigenartige Lieder wie „Du Brustband meines Herzens“.

Zusammen feuerten die Mitwirkenden das Publikum an, mitzuträllern und mitzuklatschen bei den eingespielten zündenden Klängen des Cancan von Jaques Offenbach. Die Akteure sind sich einig, dass die anstrengenden Proben großen Spaß machen und dass sie alles tun werden, um gemeinsam den Theatersommer in Lauterbach vom 12. Juli bis zum 5. August wieder zu einem kulturellen Höhepunkt in der Region werden zu lassen.

Mit dazu beitragen wird das Orchester um den musikalischen Leiter Robert Scheingraber und Max I. Milian. Für Bühnenbild und Kostüme ist Ulrike Beckers zuständig, die seit geraumer Zeit werkelt und für die Bühne eine kunstvolle Collage mit drei großen Prospekten aus Postkarten der Belle Époque geschaffen hat.

Der dritte Teil der Matinee war dem süßen Genuss am Kuchenbuffet gewidmet. Das Prachtstück unter den von Gudrun Wilk gebackenen Köstlichkeiten und der Kuchenspenden war ein viel bestaunter Florentiner Hut. Bei Kaffee und Kuchen bot sich die Möglichkeit, die anwesenden Akteure der aufwändigen Inszenierung zu befragen.

Karten

für die Aufführungen des Musikalischen Theatersommers vom 12. Juli bis 5. August gibt es im Hoftheater unter der Telefonnummer 0 81 31/32 64 00 oder unter mail@hoftheater-bergkirchen.de