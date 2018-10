So geht es jetzt mit dem Ludl-Grundstück in Karlsfeld weiter

Die Neue Mitte steht, jetzt soll das Karlsfelder Zentrum auf der anderen Seite der Münchner Straße weiterentwickelt werden.

Karlsfeld – Die Gemeinde will den seit Jahrzehnten vorgesehenen „Brückenschlag“ hinüber zum Ludl-Grundstück endlich verwirklichen. Dazu fand in der Aula der Karlsfelder Grundschule ein Workshop statt. Alle interessierten Karlsfelder sollten Gelegenheit haben, ihre Wünsche und Ideen vorzubringen, was auf dem 36 500-Quadratmeter-Grundstück geschehen soll.

Die Gemeindeverwaltung ist mit dem Investor, der Romulus Areal GmbH aus Starnberg, im steten Austausch. „Das ist eine sehr konstruktive Zusammenarbeit“, betont Bürgermeister Stefan Kolbe, der Investor sei im Hinblick auf die Interessen der Gemeinde sehr offen – Gewerbeansiedlung, Kindertagesstätte, Sozialwohnungen und Umsetzung der sozialgerechten Bodennutzung. Juristen beider Seiten begleiten den Prozess, „sie werden unsere Vorstellungen in Verträge gießen“, so Kolbe.

Auch das Fazit des Bürgermeisters hinsichtlich des Bürger-Workshops fiel positiv aus. Die Ergebnisse der Veranstaltung werden jetzt von Fachleuten ausgewertet und gehen dann an die Gemeinderatsfraktionen. Schon Ende November befasst sich dann der Gemeinderat damit. Eine zweite Bürgerbeteiligung soll 2019 stattfinden.

SPD beantragt Bürgerpark

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat unterdessen einen Antrag ans Rathaus geschickt, wonach zeitgleich mit der Entwicklung des Ludl-Grundstücks im Grünzug zwischen Bayernwerkstraße/Allacher Straße und Eichinger Weiher eine urbane Parkanlage angelegt werden soll. Mittel für die Planung sollen schon in den Haushalt 2019 eingestellt werden.

SPD-Gemeinderätin Beate Full spricht im Antrag von einem „Bürgerpark“, der naturbelassene Flächen und eine Freilichtbühne enthalten soll. Sie schlägt zudem vor, den Bund Naturschutz in die Planungen einzubeziehen.

Beate Full verweist darauf, dass im Flächennutzungsplan ein Grünzug mit einem mäandernden dritten Würmverlauf definiert ist. „Dieser Grünzug ist bisher nicht verwirklicht worden“, schreibt Full. Im Zuge der Entwicklung des Ludl-Grundstücks sei nun die Zeit dafür gekommen.

Thomas Leichsenring