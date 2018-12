Naturschützer aus Schwabhausen haben viele Projekte

Den Naturschützern aus Schwabhausen gehen die Themen das ganze Jahr über nicht aus. Das reicht von Unterstützung des Schulunterrichts bis hin zum Kampf gegen diedritten Startbahn am Flughafen.

Schwabhausen – Richard Merkel steht weiter an der Spitze der Bund Naturschutz Ortsgruppe Schwabhausen. Bei der Hauptversammlung des Vereins, die im Landgasthof Haagen in Oberroth stattfand und von knapp 20 der insgesamt 118 Mitglieder besucht war, wurde er einstimmig für die nächsten vier Jahre in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Merkel geht damit in seine sechste Amtszeit.

Bis auf Dominik Pfeifer, der in den Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg gezogen ist, stellte sich der komplette Vorstand wieder zur Verfügung. Einstimmig wiedergewählt wurden Stellvertreter Thomas Benkler, Kassier Ursula Dengler und die Beisitzer Simon Sedlmair, Gertraud Flohr und Walter Hainzinger. Komplettiert wird der Vorstand von Sigrid Hacker, die als Beisitzerin für die Stellungnahmen zu den Vorhaben der Gemeinde zuständig ist.

In seinem Tätigkeitsbericht, der mit vielen Bildern anschaulich unterlegt war, würdigte der Vorsitzende die vielen ehrenamtlichen Stunden, die seine zahlreichen Helfer etwa bei der Betreuung der Amphibienzäune, der Biotoppflege, den Flohmärkten und Aktionen gegen die dritte Startbahn geleistet haben.

Willkommene Unterstützung erhielt die Ortsgruppe an vielen Tagen durch Schüler der Fachrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie der FOS Karlsfeld, die bei der Kreisgruppe ein halbjährliches Praktikum ableisten.

Gute Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein

Besonders hervorgehoben hat Richard Merkel die gute Zusammenarbeit mit dem Gartenbauverein bei der gemeinsamen Pflege der gemeindeeigenen Streuobstwiese, der Neophytenbekämpfung im Bereich des renaturierten Rothbachs und bei der Betreuung der Waldgeister, der sehr aktiven Kindergruppe des Gartenbauvereins.

Ein neues Gemeinschaftsprojekt zur Schaffung von mehr Biodiversität im Dorf gelang seit Anfang dieses Jahres durch die Pflegeübernahme der Ausgleichsfläche am Veilchenring. Durch zweimaliges Mähen und Entfernen des Mähgutes soll eine artenreiche Blumenwiese entstehen, die bis jetzt nur in einzelnen Bereichen vorkommt. Diese Arbeiten werden von der Gemeinde nach den Sätzen des Maschinenrings entlohnt.

Auch die Grundschule unterstützte die Ortsgruppe durch die Spende von Fertigbausätzen für Nistkästen, die von den Schülern sorgfältig zusammengebaut wurden. Die Aufhängung im Schulbereich und jährliche Reinigung erfolgte gemeinsam mit dem Hausmeister. Eine Stunde Amphibienunterricht mit lebenden Molchen, Kröten und Fröschen konnte dieses Frühjahr vor einer begeisterten dritten Klasse gehalten werden. Zu den regelmäßigen Aktivitäten der Ortsgruppe zählen auch geführte Touren wie zum Beispiel ins Karlsfelder Schwarzhölzl und Vorträge über Südamerika und das Pflanzengift Glyphosat sowie der monatliche Stammtisch im Gasthof zur Post.

Erste Verleihung des Umweltpreises

Ein Highlight ist auch jedes Jahr der BN-Stand auf dem Schwabhausener Christkindlmarkt mit einem Angebot aus Marmeladen, Honig, Türkränzen, Apfelglühwein, Apfelbrot und Apfelsaft, deren Rohstoffe alle aus der Schwabhausener Flur stammen. Ein ansprechender Kassenbericht, vorgetragen von Ursula Dengler, rundete die Tätigkeitsberichte ab.

Höhepunkt zum Schluss des offiziellen Teils war die Verleihung des erstmals vergebenen Umweltpreises der Ortsgruppe an Joachim Emde aus Dachau für seinen besonderen Einsatz zur Schaffung von Nisthilfen für Mauersegler. Der Geehrte berichtete in launiger Form mit einem Bilderreigen von seinen Versuchen, vermeintlichen Rückschlägen und Erfolgen zum Schutz der atemberaubenden Flugkünstler und wurde mit lang anhaltendem Applaus belohnt.

Roswitha Höltl