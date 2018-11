Beim Empfang zeigt sich: Den Neubürgern gefällt Indersdorf 

In Niederroth ist es viel persönlicher, nicht so anonym. Und in Ainhofen oder Glonn kann man sich einfach mehr Wohnraum als in Dachau oder München leisten. Die Neubürger der Marktgemeinde Indersdorf erzählten auf einem Empfang im Gasthaus Doll in Ried, warum sie zugezogen sind und wie es ihnen gefällt. Sie alle fühlen sich jedenfalls sehr wohl.

Indersdorf – Für viele ist es eine Flucht aus der Anonymität ins (bezahlbare) Grün: Beim Neubürgerempfang haben einige Neu-Indersdorfer erzählt, warum sie es in der Stadt nicht mehr ausgehalten haben und wie es mit der Integration so läuft. Etwa 100 Zugezogene kamen ins Gasthaus Doll in Ried.

Darunter Gabi Großmann (52) und Thomas Hegner (57), sie sind von Dachau nach Niederroth gezogen: „Wir wollten einfach aufs Land und sind super zufrieden hier, weil wir einfach mehr Ruhe haben“, sagte Großmann. Sie sind zuversichtlich, was die Aufnahme in die Dorfgemeinschaft anbelangt: „Wir waren sogar schon auf einem Straßenfest.“

Auch Birgit und Jörg (das Paar wollte seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen) sind vor rund einem Jahr nach Niederroth gezogen und fühlen sich pudelwohl: „Was wir in fünf Jahren in Dachau mit unseren Nachbarn geredet haben, haben wir hier in zwei Tagen schon zusammen“, erzählte Birgit: „In Dachau und München war alles viel anonymer.“ Auch sprechen die Immobilienpreise für sich: „In Dachau hatten wir eine Wohnung, jetzt haben wir ein Haus.“

Diese Erfahrung teilt der dreifache Familienvater Michael Blatt (39): „Ainhofen war der letzte Ausweg“, sagte er grinsend: „Da kann man sich noch ein Eigenheim leisten.“ Ursprünglich aus Dachau, ist er, nach Zwischenstopps unter anderem in Rumeltshausen, mit Frau und Kindern „endlich ansässig geworden“ und: „Wir haben schon sehr viele Kontakte geknüpft, vor allem durch das Freibad.“ Nur eines würde er sich für seine radelnden Kinder noch wünschen: „Einen sicheren Fahrradweg nach Langenpettenbach“, denn da wohnt die Oma.

Was sich in Zukunft für die Neu-Indersdorfer ändert, darauf ging Bürgermeister Franz Obesser ein und stellte die Gemeinde mit mittlerweile 10 300 Einwohnern vor. Bereits im Jahr 773 seien Glonn und Langenpettenbach erwähnt worden. In den kommenden Jahren stehe die Sanierung des Marktplatzes an – für mehr Barrierefreiheit. Außerdem soll der Probebetrieb der Seniorenbuslinie „Bussi“ weitergeführt werden, bisher fahren die Busse zweimal pro Woche zum Beispiel zum Indersdorfer Bahnhof oder ins dortige Gewerbegebiet. „Wir wollen den Bedarf in den anderen Ortsteilen abfragen“, sagte Obesser.

Er weihte die Neubürger auch ins Gemeindeleben ein: „Arbeiten ist natürlich wichtig, aber Feiern gehört bei uns auch dazu“ – zum Beispiel beim Volksfest, Herbst- und Adventsmärkten und in der Narrenzeit: Da werde Indersdorf zur „Faschingshochburg“.

Zuletzt ging er auf das Projekt Wanderbank ein: Indersdorfer Mittelschüler hatten die Idee dafür. „Wenn Sie ein schönes Plätzchen in der Gemeinde entdeckt haben, rufen Sie uns an, der Bauhof bringt die Bank.“

Wegen der Natur und aus beruflichen Gründen sind auch Personalerin Melanie Thor (33) und Softwaretester Lukas Albus (26) vor eineinhalb Jahren nach Indersdorf gekommen. „Wir arbeiten im Norden von München und fahren jetzt etwa eine Dreiviertelstunde, das geht schon“, sagte Thor. Dachau war für die beiden keine Alternative, denn: „Wir wollten einfach bisschen ins Grüne.“

Für Dagmar (56), Ewald Schwarz (64) und Hund Funny (4) war es eher eine pragmatische Entscheidung, von Karlsfeld nach Glonn zu ziehen: „Das Haus wurde verkauft und der neue Besitzer hat Eigenbedarf angemeldet“, erzählte der ehemalige Justizbeamte Ewald Schwarz. Umso mehr freue er sich jetzt über seinen Garten, denn: „Wenn man in Pension geht, braucht man einfach eine Aufgabe. Und im Garten kann man sich einfach verwirklichen.“ Nur zwei Dinge sind ihm in Glonn noch ein Dorn im Auge: Die vielen Schlaglöcher in den Straßen und die Raser, die durch den Ort rauschen. Aber möglicherweise könnte dort ein fester Geschwindigkeitsmesser installiert werden?

Mit einem Glas Sekt stießen die Neubürger auf ihre Wahlheimat an und bummelten an den rund 20 Infoständen im Saal entlang, dort stellten sich die örtlichen Vereine vor: Vom Bund Naturschutz, Briefmarkensammlerverein über den Heimatverein, Indersdorfer Musikanten bis zum Eishockey-Fanverein „Outback Supporters“ oder dem TSV Indersdorf. Dort stellte sich Familienvater Michael Blatt vor, denn sein Sohn spielt bei dem Verein Fußball: „Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr Jugendtrainer“, sagte Blatt. Integration gelungen.