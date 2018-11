Neue Kita in Schwabhausen: 3,1-Millionen-Projekt feierlich eingeweiht

Der Neubau der Kindertagesstätte St. Michael in Schwabhausen ist abgeschlossen. Bürgermeister Josef Baumgartner lud jetzt zur feierlichen Einweihung des neuen Gebäudes.

Schwabhausen – Unter den Gästen waren unter anderem Vertreter aus der Politik und der Verwaltung sowie von den Kirchen und Architekt Georg Hillreiner.

Von den Gratulanten gab es viel Anerkennung für das Ergebnis, und alle waren sich einig, dass der Neubau gelungen ist. Mit den Worten „mit diesem Team kann man einen Umzug machen, mit ihm kann man etwas Neues starten und mit ihm kann man 30 Jahre schaffen“, bedankte sich Kindergartenleiterin Susanne Spensberger bei ihren Kollegen und im Besonderen bei Sonja Fiebrand, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Besonders freute sich Spensberger, dass sie auch die ehemaligen Vorschulkinder begrüßen konnte, die den Anfang vom Umzug noch mitbekommen haben. „Eine entbehrungsreiche Zeit, in der wir mehr Karton im Kopf hatten, als was anderes“, rief sie sich die gemeinsame Zeit mit ihnen in Erinnerung und lud die jetzigen Erstklässler ein, sich umzuschauen und zu sehen, was sie alles verpasst haben.

Nach der Fertigstellung hatte sie ein altes Hufeisen im Garten vor der Türe gefunden. Ein Symbol dafür „das nur alles gut gehen kann“. Aber sie wolle sich darauf nicht verlassen und bat daher Pfarrer Albert Hack, das Haus feierlich einzuweihen.

„So toll dieses Haus auch ist, so grandios es gebaut wurde, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig“, meinte Hack. Wichtiger seien all die, die hier arbeiten und die Kinder, die für das Leben lernen.

Nach der Segnung der Räume standen die Besucher noch zusammen und besichtigten auch die schönen und lichtdurchfluteten Gruppenräume, während es die Kinder draußen zu den Spielgeräten zog. Viel Neues gibt es hier zu entdecken, und Emily (4) freut sich riesig, dass sie jetzt das neue Klettergerüst und das Baumhaus zum Spielen hat. Vermissen wird sie nur die Einzelschaukel, die jetzt durch eine große Affenschaukel ersetzt wurde.

Im Jahr 2014 hatte der Gemeinderat den Bau beschlossen. Die Bauzeit betrug knapp zwei Jahre. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei 3,1 Millionen Euro. Ausgelegt ist die Tagesstätte auf vier Gruppen, derzeit sind jedoch nur zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe darin untergebracht.