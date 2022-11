Neue Kita mit viel Grün und wenig Parkraum

Viel Platz zum draußen Spielen werden die künftigen Nutzer der neuen Kinderbetreuungseinrichtung neben der alten MD-Villa haben. © hab

Eine fünfgruppige Kindertagesstätte samt Tiefgarage soll an der Konrad-Adenauer-Straße 33, neben den Integrationskindergarten Himmelreich gebaut werden. Damit setzt die Stadt ihre Bau-Offensive in Sachen Kinderbetreuung fort. Für das Projekt sind fast 11 Millionen Euro, aber nur wenige Parkplätze eingeplant.

Dachau – Die Stadt baut und plant derzeit Kinderbetreuungseinrichtungen wie am Fließband. In Mitterndorf, auf dem Gelände der ehemaligen Schule, soll eine Kita entstehen, genauso wie auf städtischen Grundstücken an der Pollnstraße sowie am Udldinger Hang. Eine neue Kita am Amperweg ist bereits im Bau.

Und auch für die Stadtmitte gibt es Pläne; seit einem Jahr laufen die Vorarbeiten für den Bau einer fünfgruppigen Einrichtung an der Konrad-Adenauer-Straße 33. Das Gebäude wird sich damit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Integrationskindergarten Himmelreich befinden.

Als das Projekt im Oktober 2021 vorgestellt worden war, rechnete das Bauamt noch mit Kosten im Bereich von geschätzt 7 Millionen Euro. Am Dienstag, im Bauausschuss, gab es neben konkreten Bauplänen auch konkrete Zahlen: Inklusive Außenanlagen wird sich die Baumaßnahme auf 10,7 Millionen Euro belaufen.

Doch das Geld ist gut investiert, wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold ausführte. 16 Quadratmeter Freispielfläche stehen jedem Kind zur Verfügung, zudem können auch Spielgeräte des Bestandskindergartens Himmelreich mitbenutzt werden.

Die Räume des laut Reinhold „sehr schönen, sehr effizienten“ Gebäudes sind für die fünf Gruppen darüber hinaus multifunktional konzipiert. Das heißt: Je nach Bedarf können sie von Kita- oder Kindergartengruppen benutzt werden. Gestartet werden soll so, dass die zirka 40 Krippenkinder im Erdgeschoss und die 50 Kindergartenkinder im Obergeschoss unterkommen.

Optisch, verspricht Reinhold, würde sich der Neubau hinter der denkmalgeschützten MD-Villa stark zurücknehmen. „Er reiht sich gut in das Geviert ein“, die Planung auf dem engen Grundstück sei „gut ausgezirkelt“.

Auf die Nutzer und Mitarbeiter des Integrationskindergartens kommt durch die neue Einrichtung allerdings eine große Veränderung zu. Familienreferentin Anke Drexler (SPD) hoffte hier „auf ein gutes Miteinander“. Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) sah in dem Nebeneinander dagegen keine Probleme. Der Verein, der den bestehenden Kindergarten betreibt, sei „aufgeschlossen und tolerant. Die wissen seit Jahren, dass ihr Alleinanspruch irgendwann zu Ende geht“.

Knifflig könnte allein die Hol- und Bring-Situation für beide Einrichtungen werden. Die ist nämlich laut Verwaltung „bis zum Umbau der Konrad-Adenauer-Straße auf einer gekiesten Fläche an der Mittermayerstraße“ vorgesehen. Während die Stadträte Bernd Hubensack (SPD) und Schmidt-Podolsky (CSU) darin kein Problem sahen und sich hauptsächlich um gute Abstellmöglichkeiten für Fahrräder mit Anhänger machten (Schmidt-Podolsky: „Eine Überdachung ist wichtig bei Anhängern!“), glaubte Peter Strauch (CSU) dann doch: „Wir unterschätzen, dass doch noch viele Eltern ihr Kind mit dem Auto in die Kita fahren.“ Ob denn da der „Kiss-and-Ride“-Platz an der Mittermayerstraße ausreiche?

Bauamtsleiter Reinhold verwies in diesem Punkt „ganz langfristig“ auf die Bebauung des MD-Geländes. Von dort könnten die Eltern mit ihren Kleinen ja zu Fuß zur Kita beziehungsweise zum Kindergarten an der Konrad-Adenauer-Straße 33 marschieren. Und bis es soweit ist, dozierte Reinhold, sei Verkehr ja „ein fluides System“. Sprich: „Der Verkehr regelt sich selbst.“ Wenn die Eltern merkten, dass Stellplätze einfach nicht da sind, „werden andere Mittel und Wege genutzt“. Er sei daher „mutig und zuversichtlich“, dass die neue Kinderbetreuungseinrichtung auch mit wenigen Stellplätzen funktioniere.

Immerhin: Es soll unter den Neubau auch eine Tiefgarage gebaut werden, die über 19 Stellplätze verfügt und damit sowohl von den Mitarbeitern der neuen sowie der bestehenden Einrichtung genutzt werden kann. Zudem sollen in der Garage bereits fünf Plätze für die künftige Bebauung des Grundstücks an der Mittermayerstraße 46 reserviert werden.

Wann die ersten Kinder auf dem Gelände spielen werden, ist jedoch noch nicht ganz klar. Zum einen gibt es nämlich das Problem des Fachkräftemangels. CSU-Stadtrat Florian Schiller wagte am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss (siehe Bericht auf Lokalseite 1) die Wette, dass wenn die Stadt die Kitas am Amperweg, an der Pollnstraße und an der Konrad-Adenauer-Straße „auf einen Schlag eröffnet, wir sicher nicht genügend Personal finden werden“.

Zum anderen fehlt der Stadt derzeit schlicht das Geld. Baubeginn dürfte daher nicht vor 2024 sein.

