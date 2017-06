Müller und Mode ab Herbst im AEZ

Es sah fast aus wie ein Pächterschwund im Amper-Einkaufszentrum in Dachau: Der C&A hat bereits vor drei Monaten geschlossen, im August schließt der Drogeriemarkt dm. Doch keine Sorge: Es konnten Nachfolger gefunden werden. Im September eröffnen ein Drogeriemarkt und ein Modegeschäft.

Dachau– Bereits seit drei Monaten steht die Ladenfläche im Amper-Einkaufszentrum (AEZ), in der das Bekleidungsgeschäft C&A untergebracht war, leer. Und im August folgt die Schließung des Drogeriemarktes dm. Doch von einem Abstieg des Amper-Einkauf-Zentrums will Geschäftsführer Ralph Ulbricht nichts wissen. Denn für beide Läden konnten inzwischen Nachfolger gefunden werden.

Zu Beginn des neuen Schuljahres eröffnen im AEZ sowohl das Bekleidungsgeschäft „Alle werden glücklich“ (AWG), als auch der Drogeriemarkt Müller. „Wir haben bei der Sanierung der Ladenflächen viel Geld in die Hand genommen und freuen uns sehr, dass wir mit AWG und Müller so passende Nachfolger gefunden haben“, freut sich der Geschäftsführer. So bleibe das breite Sortiment im AEZ bestehen.

Stefanie Ritter