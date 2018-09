Neuer Edeka in Odelzhausen öffnet heuer nicht mehr

Die Odelzhauser müssen sich noch gedulden, bis sie im neuen Edeka-Markt einkaufen können. Die Bauarbeiten verzögern sich.

Odelzhausen – „Der Betriebsleiter hat uns letzte Woche mitgeteilt, dass das Geschäft im ersten Quartal 2019 eröffnet werden kann“, erklärt Bürgermeister Markus Trinkl. Ursprünglich war eine Eröffnung noch in diesem Jahr geplant gewesen – doch es gibt Verzögerungen bei den Bauarbeiten.

Damit zieht es sich weiter, bis die von den Bürgern gewünschte Verbesserung der Einzelhandelssituation kommt. Bereits 2015 ließ die Gemeinde ein Einzelhandelskonzept erstellen und machte dazu eine Bürgerbefragung. Das Ergebnis war eindeutig: Viele Bewohner gaben an, dass das Sortiment des bestehenden Nahversorgers nicht ausreichend sei und bemängelten, dass es im Ort keinen Drogeriemarkt gibt. Der Gemeinderat beschloss deshalb, dass sich der Edeka-Markt in der Rudolf-Diesel-Straße vergrößern darf. In direkter Nachbarschaft entsteht jetzt auf dem Grundstück im Gewerbegebiet neben der Aral-Tankstelle ein Neubau. Sobald der Bau fertig ist, zieht der Edeka kommendes Jahr dorthin um.

Der neue Markt wird in etwa doppelt so groß sein wie der bisherige. Geplant sind eine Verkaufsfläche von rund 1700 Quadratmetern, ein Getränkemarkt mit 400 Quadratmetern sowie ein Café. Außerdem sind 130 Stellplätze vorgesehen. In das Gebäude des bestehenden Edekas soll dann mit einer Filiale der Rossmann-Kette die seit langem gewünschte Drogerie einziehen. „Das Gebäude muss aber noch umgebaut werden“, erklärt Trinkl. Diese Arbeiten können erst beginnen, wenn der Edeka in das neue Domizil umgezogen ist. Anschließend werden sie wohl noch ein paar weitere Monate dauern.