Neuer Mittelschulrektor Roland Grüttner stellt sich im Bergkirchner Gemeinderat vor

Zahlreiche Wechsel gab es an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis. Neuer Rektor in Bergkirchen ist Roland Grüttner. Nicht nur die Schüler lernten ihn jetzt kennen, sondern auch der Gemeinderat.

von ingrid koch

Bergkirchen – Zum Schuljahresbeginn hat Roland Grüttner die Leitung der Grund- und Mittelschule Bergkirchen übernommen. Er stellte sich auf Einladung von Bürgermeister Simon Landmann im Gemeinderat vor.

Landmann betonte, wie wichtig das Kennenlernen für das Gremium sei, denn die Gemeinde stehe als Träger fest hinter der Schule. Er bedankte sich ausdrücklich bei Konrektorin Andrea Wiesner für die gute Arbeit, die sie seit 2016 als kommissarische Leiterin geleistet habe, nachdem Albert Sikora ins Schulamt gewechselt war.

Roland Grüttner stimmte dem zu und ließ einfließen, dass Wiesner einmal Rektorin werde – wahrscheinlich hier in Bergkirchen“. Damit deutete er an, dass seine Amtszeit in Bergkirchen auf zwei Jahre begrenzt ist.

Grüttner war, wie er sagte, selbst Hauptschüler, ist über den zweiten Bildungsweg evangelischer Pfarrer geworden, hat sich aber von der Kirche beurlauben lassen, um in den Schuldienst zu gehen. Bis zum Ende des vergangenen Schuljahres leitete er als Rektor die Montessori-Schule in Dachau.

Seine vorgestellten „Einsichten, Aussichten und Absichten“ unterlegte er mit Zahlen und Statistiken. Er sprach die Problematik der Mittelschulen an, „die nur geringes Ansehen haben“. Die Hälfte der Grundschüler wechseln nach der vierten Klasse aufs Gymnasium oder besuchen die Realschule. Und weil dort nicht alle Schüler zurechtkommen, müsse der Appell sein: „Schaut her, was bei uns in der 10. Klasse möglich ist.“ Sie nämlich führt zum Mittleren Bildungsabschluss und eröffnet neue Wege. Als positives Beispiel nannte er einen hoch intelligenten jungen Mann, der diesen Weg „nach einem Jahr Bergkirchen“ gegangen ist und nun ein Hochschulstudium aufnimmt.

Wegen der geringer werdenden Schülerzahlen seien viele Mittelschulen bereits geschlossen oder „inaktiv gestellt worden“, so Grüttner. Das Verbundsystem habe eine Dynamik entwickelt, „dass die großen die kleinen Standorte absaugen“. Für Bergkirchen heiße das, „man darf den M-Zweig, die 10. Klasse, nicht vernachlässigen und muss für den eigenen Standort kämpfen“.

Derzeit gibt es hier 134 Mittelschüler. Knackpunkt ist die achte Klasse mit nur zehn Schülern. Der gute Ruf der Bergkirchner Schule mit der M10-Klasse, die zusätzlich Wirtschaftsenglisch und Buchhaltung anbietet, bringe Gastschüler, so Landmann.

Die Schule weiterhin „attraktiv“ zu machen, sei das Bestreben der Gemeinde. Das könnte beispielsweise ein zusätzlicher sozialer Zweig sein, meinte Grüttner auf Nachfrage von Gemeinderat Robert Axtner. Was die Digitalisierung betreffe, entspreche die gute Ausstattung mit Computern im Klassenzimmer dem Standard.