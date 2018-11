Neuerung ab April 2019: Bücherei Odelzhausen bietet digitale Medien an

Die Verbandsbücherei Odelzhausen macht einen großen Schritt in die Zukunft: Künftig werden dort auch digitale Medien angeboten. Ab April 2019 gibt es zusätzlich zu den bestehenden über 11 000 Medien rund 36 000 E-Books, E-Magazine, E-Papers und E-Audios.

Odelzhausen – Offizieller Start ist der Welttag des Buches am Dienstag, 23. April 2019. Von diesem Tag an können die Leser die neuen Medien rund um die Uhr online ausleihen und auf PC, Tablet oder E-Book-Reader herunterladen. „Erforderlich sind lediglich ein Büchereiausweis und ein Internetzugang“, erklärt Büchereichefin Anette Kurth-Ermer. Sie freut sich besonders, dass neben den neuen Medien bald auch Onlinekurse verfügbar sind. „Damit bieten wir den Lesern viele zusätzliche Möglichkeiten und ein breit aufgestelltes Servicepaket“, sagt sie. Die Büchereinutzer können sich zum Beispiel in den Bereichen Fremdsprachen, Softskills, Karriere, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Jura und Medizin weiterbilden. Auch zu Themen wie Bildbearbeitung, Steuern und Marketing gibt es E-Learning-Angebote.

Eine weitere Neuerung tritt bereits am Anfang kommenden Jahres in Kraft: Dann wird ein sogenannter neuer WebOPAC installiert. Über diesen Online-Katalog ist es für die Nutzer einfacher, selbst im Bestand der Bibliothek zu recherchieren. Es ist möglich, nach Titel, Autor, Schlagworten, ISBN-Nummern und weiteren Daten zu suchen. Außerdem gibt es zu den Medien weiterführende Informationen wie beispielsweise Buchbeschreibungen oder Links zu anderen Quellen wie Wikipedia. Die Leser können zudem über die Plattform ihr Benutzerkonto einsehen, Medien vorbestellen und die Ausleihfristen verlängern. „Es wird eine neue, moderne und benutzerfreundliche Oberfläche mit vielen Tools“, kündigt Anette Kurth-Ermer an.

Lediglich einen Nachteil hat die Modernisierung für die Bücherei-Mitglieder: Sie geht einher mit einer Anpassung des Jahresbeitrages. Bis jetzt zahlten Erwachsene 10 Euro und Kinder 5 Euro. Ab Januar 2019 kostet die Büchereinutzung 15 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder pro Jahr.