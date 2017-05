Neugestaltung des Bahnhofsplatzes

Die Stadt Dachau möchte die Westseite des S-Bahnhofs neu gestalten: „Das Bahnhofsgebäude ist veraltet, der Busbahnhof zu klein und das Areal zwischen Bahnlinie und Frühlingstraße ungenutzt“, schreibt OB Florian Hartmann auf Facebook. „Das geht doch besser.“ Die Wünsche und Vorstellungen der Bürger sollen bei der Neugestaltung des Bereichs berücksichtigt werden: in einem Bürgerbeteiligungsverfahren.

Dachau– Die Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung zum städtebaulichen Wettbewerb Dachau Bahnhof Westseite findet am Donnerstag, 18. Mai, um 19 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus statt. Die Bürger können sich hier über die geplante Umgestaltung im Bahnhofsumfeld informieren und erhalten Gelegenheit zu diskutieren. Die Stadt Dachau wird die Anregungen aufnehmen und im Stadtrat behandeln, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Daraus werden Planungsziele abgeleitet, die die Planerteams im Wettbewerb umsetzen sollen. Die Berücksichtigung dieser Planungsziele wird die Bewertung der Wettbewerbsergebnisse beeinflussen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden der Öffentlichkeit in einer Veranstaltung zum Abschluss der Bürgerbeteiligung vorgestellt.

In der Auftaktveranstaltung wird auch die Wanderausstellung mit ersten Ideen aus der Sicht von Studentinnen und Studenten der Landschaftsarchitektur der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf eröffnet. Die Ausstellung wird anschließend an verschiedenen Orten im Stadtgebiet zu sehen sein: 19. Mai bis 2. Juni in der Schalterhalle der Sparkasse, Sparkassenplatz 1; 19. Juni bis 2. Juli im Bürgertreff-Ost, 3. bis 14. Juli im Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße.

dn